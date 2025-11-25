Lik u Splitu palicom razbio staklo na autu, a zatim nasrnuo na muškarca. Prepraćen je u zatvor

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 22- godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Teška tjelesna ozljeda u pokušaju opisano u čl. 118. st.1 u svezi čl. 34 i kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari iz čl. 235 Kaznenog zakona.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je da je 22-godišnjak 23. studenog 2025. godine oko 20 sati na području Splita palicom razbio stop svjetlo i staklo na suvozačevim vratima osobnog vozila i udario oštećenog koji je zadobio lakše tjelesne ozljede, nakon čega se 22-godišnjak udaljio s mjesta događaja. Policijski službenici su ga uskoro pronašli i uhitili.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon dovršetka istraživanja, 22-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.