Lik u Sinju nije imao vozačku, ali zato je imao 2 promila. Odveli ga u zatvor

Policijski službenici su u ponedjeljak, 5. prosinca 2026. godine, oko 13:10 sati, na području Glavica na sinjskom području zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 43-godišnjak u vidno alkoholiziranom stanju.

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,01 g/kg, zbog čega je odmah isključen iz prometa i doveden u policijske prostorije, gdje je zadržan do otrježnjenja.

Daljnjom provjerom utvrđeno je da je muškarac vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, budući da mu je vozačka dozvola ranije ukinuta. Zbog toga vozački ispit nije mogao polagati sve do studenoga 2024. godine.

S obzirom na to da je riječ o ponavljaču prekršaja vožnje u alkoholiziranom stanju, policija je sudu predložila određivanje zadržavanja te izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana.

Sud je prihvatio prijedlog policije te mu odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana, nakon čega je predan u zatvor.