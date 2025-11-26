Lik u kući imao Thompsona i razne vrste streljiva, ali i drogu

Policijski službenici Policijske postaje Drniš proveli su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari i Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer 25. studenoga obavljena je pretraga doma i drugih prostorija u mjestu Donje Vinovo, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto jedna vojna puška, marke “Thompson”, 253 komada streljiva raznih kalibara, 41,0 grama droge kokain i 1,3 grama droge marihuana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 28-godišnjaka će danas tijekom jutra uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.