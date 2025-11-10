Lik počinio 20 krađa na širem splitskom području. Krao sve što je stigao

Policijski službenici Druge policijske postaje proveli su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom provedenim zbog sumnje da je tijekom 2024. i 2025. godine na području Splita i okolice počinio čak 20 kaznenih djela krađe i teške krađe te računalne prijevare.

Provedenim istraživanjem utvrđena je sumnja da je osumnjičeni tijekom navedenog razdoblja na više lokacija na splitskom području s plaža, nezaključanih automobila i stanova, poslovnog prostora , hotela i drugih prostora otuđio torbe i ruksake u kojim su se nalazili mobiteli, novčanici s novcem, osobnim dokumentima, bankovnim karticama te odjeću, razni alat i druge predmete.

Materijalna šteta procjenjuje se na više od 5 tisuća eura.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.