Lijepe hajdučke uspomene: Stara fotografija vratila Split u sretne dane

Opet nas je podsjetila Facebook grupa “Hajduk kroz povijest” na lijepe dane hajdučkih uspomena. I baš to fino, sjetno dođe ovako u sunčano splitsko subotnje jutro, dok se ekipa sprema za Poljud, gdje danas Hajduk dočekuje Varaždin.

Nakon katastrofe na Rujevici, navijači će popuniti stadion i dati podršku svojim Bijelima, pogotovo jer se očekuje povratak našeg najboljeg igrača – Marka Livaje.

No, vratimo se na fotografiju koja nas je jutros razgalila i podsjetila na našu slavnu povijest.

Riječ je o pokalu osvojenom sedamdesetih godina na jednom turniru u Španjolskoj, u rukama Ivice Šurjaka. Trofej je bio izložen u Robnoj kući Dobri, ondje gdje je bio onaj veliki šank koji pamtimo po odličnom toastu.

Trofej i naš Šuro, legenda naših odrastanja, kapetan, idol… u sunčano subotnje jutro – kao najava pobjede Bijelih.