Lijepa vijest za umirovljenike iz Podstrane. Stiže im božićnica, veća je nego lani

Općina Podstrana i ove godine će dodjeljivati božićnicu svim starijim sumještanima koji ispunjavaju uvjete – od 1. do 12. prosinca 2025. godine.

"U odnosu na prošlu godinu, povećali smo cenzus i iznos božićnice, čime pravo ostvaruje veći broj naših sugrađana, i to uz veće iznose. Ovom odlukom želimo još jednom pokazati da briga o našim starijima ostaje jedan od prioriteta Općine Podstrana, posebno u blagdanskom razdoblju koje zaslužuje biti toplije i radosnije", poručio je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić.

Tko ostvaruje pravo?

Umirovljenici s prebivalištem u Podstrani čija ukupna mirovina ne prelazi 600,00 €

Mještani stariji od 65 godina koji nisu korisnici mirovine.

Iznosi božićnice:

Mirovina do 300,00 € → 100,00 €

Mirovina od 300,01 do 450,00 € → 80,00 €

Mirovina od 450,01 do 600,00 € → 60,00 €

Kako ostvariti pravo?

Svi korisnici koji pripadaju navedenim kategorijama trebaju u razdoblju od 1. prosinca (ponedjeljak) do 12. prosinca (petak) 2025. godine predati zahtjev i kompletnu dokumentaciju:

protokol Općine Podstrana – Ured br. 2, 1. kat

ili putem e-maila: drustvene.djelatnosti@podstrana.hr

"Hvala vam na svemu što ste dali našoj zajednici.

Nadam se da će vam ova pomoć uljepšati blagdane i donijeti dodatnu toplinu u vaš dom", poručio je Dropuljić.