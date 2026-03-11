Liječnik upozorava na zabrinjavajuću nuspojavu vapeanja kod mladih

Liječnik je upozorio korisnike e-cigareta na zabrinjavajuću nuspojavu koja se najčešće javlja kod osoba mlađih od 25 godina. Riječ je o stanju koje je nazvao „vape mozak“, a odnosi se na štetan utjecaj kemikalija iz e-cigareta na mozak koji se još uvijek razvija.

E-cigarete su se u početku predstavljale kao zdravija alternativa klasičnom pušenju jer ne sadrže katran i duhan. Iako mnogima pomažu u prestanku pušenja, posljednjih godina sve više mladih koji prije nisu pušili počinje koristiti vape uređaje.

Farmaceut i YouTuber dr. Chris upozorio je kako upravo mlađe osobe mogu biti posebno ranjive.

„Možda sam prvi liječnik koji koristi izraz ‘vape mozak’. Ako ste mlađi od 25 godina, idealna ste meta. Vaš se mozak još razvija, a kemikalije iz e-cigareta mogu trajno oštetiti centar za donošenje odluka“, rekao je.

Dodao je kako industrija e-cigareta ulaže velike iznose u razvoj privlačnih okusa i uređaja kako bi privukla mlađe korisnike.

„Mango, menta, slatkiši – to nije dizajnirano za odrasle koji pokušavaju prestati pušiti. Vaš prvi vape mogao bi biti početak ovisnosti koja će trajati desetljećima“, upozorio je.

Iako su njegove izjave donekle dramatične, slična upozorenja iznio je i američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Većina e-cigareta sadrži nikotin, koji može biti posebno štetan za trudnice, djecu i mlade osobe.

Nikotin može oštetiti dijelove mozga koji kontroliraju pažnju, učenje, raspoloženje i kontrolu impulsa. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da se znakovi ovisnosti o nikotinu mogu pojaviti i prije nego što mladi počnu redovito koristiti e-cigarete.

Postoji i povećan rizik da adolescenti koji koriste nikotin kasnije razviju ovisnost o drugim drogama ili počnu pušiti klasične cigarete.

Zbog zabrinutosti za zdravlje mladih neke su države već počele uvoditi stroža pravila. U Ujedinjenom Kraljevstvu, primjerice, poduzeti su koraci kako bi se spriječila prodaja e-cigareta osobama mlađima od 18 godina, uključujući i zabranu jednokratnih vape uređaja.

Unatoč upozorenjima stručnjaka, vapeanje i dalje ostaje iznimno popularno među mladima.