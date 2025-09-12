Liječnik upozorava da uobičajeni dodatak prehrani ne miješate s mliječnim proizvodima

Uzimate li ili planirate uzimati suplemente, važno je znati kako ih pravilno konzumirati kako biste iskoristili njihov maksimalni učinak. Doktor Suraj Kukaida upozorio je sve koji uzimaju željezo kao dodatak prehrani, ističući da njegovo kombiniranje s određenom hranom i pićima može ugroziti zdravlje. To je zato što takve kombinacije mogu utjecati na sposobnost tijela da učinkovito apsorbira željezo, prenosi N1.

Iako bi dobro uravnotežena prehrana trebala osigurati dovoljan unos željeza kod mnogih, to nažalost nije uvijek slučaj. Neke osobe mogu imati poteškoće s prirodnom apsorpcijom željeza. Ako se to dogodi, može se razviti anemija zbog nedostatka željeza – potencijalno ozbiljno zdravstveno stanje koje karakteriziraju simptomi poput iscrpljenosti, poteškoća s disanjem i nepravilnog rada srca.

„Ako imate anemiju zbog nedostatka željeza, moramo razumjeti što je uzrokuje. Ona se obično razvija tijekom razdoblja od nekoliko mjeseci ili čak godina i može dovesti do simptoma poput umora, kratkoće daha, vrtoglavice, palpitacija, blijede kože, pa čak i glavobolje“, naveo je doktor.

Potom je objasnio da postoji razlika između anemije zbog nedostatka željeza i općenitog manjka željeza u organizmu.

„Nedostatak željeza obilježen je niskom razinom feritina u krvi, a obično je uzrokovan manjim unosom željeza kroz prehranu. Međutim, ako imate anemiju zbog nedostatka željeza, tablete koje uzimate bez recepta vjerojatno neće napraviti veliku razliku. Također, nećete je uspjeti nadoknaditi samo konzumiranjem namirnica bogatih željezom“, istaknuo je.

Dodao je da bi ljudima s nedostatkom željeza obično propisao „najmanje“ 200 miligrama željeza dnevno. No upozorava da se suplementi željeza ne uzimaju s mlijekom ili mliječnim proizvodima.

„Idealno bi bilo uzimati dodatke željeza s vitaminom C, primjerice uz sok od naranče, te izbjegavati uzimanje s mlijekom i mliječnim proizvodima. To je zato što mliječni proizvodi ometaju apsorpciju željeza u tijelu“, naveo je.

NHS upozorava da tablete ili kapsule treba progutati samo s vodom ili sokom. Nemojte ih uzimati s mlijekom jer ono sprječava ulazak željeza u organizam.

Medline Plus slično savjetuje – najbolje je pričekati dva sata nakon konzumacije mlijeka ili kalcija prije uzimanja dodataka željeza. Također navode da se željezo najbolje apsorbira na prazan želudac.

Ipak, dodaci željeza mogu kod nekih ljudi uzrokovati grčeve u želucu, mučninu i proljev. U tom slučaju željezo se može uzeti s malom količinom hrane kako bi se izbjegao problem.

Simptomi anemije zbog nedostatka željeza mogu uključivati:

umor i manjak energije

kratkoću daha

primjetne otkucaje srca (palpitacije)

bljeđu kožu nego inače

glavobolje