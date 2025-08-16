Liječnici upozoravaju: Ovi skriveni simptomi predijabetesa mogu vas iznenaditi

Predijabetes je stanje u kojem je razina šećera u krvi viša od normalne, ali nedovoljno visoka da bi se postavila dijagnoza dijabetesa tipa 2. Iako može trajati godinama bez jasnih simptoma, postoje suptilni znakovi koje tijelo šalje, upozorava liječnica dr. Daria Sadovskaya. Rano prepoznavanje tih simptoma ključno je za prevenciju, piše SheFinds.

Masnoća na trbuhu kao upozorenje

Nakupljanje masnoće oko struka, poznato kao visceralna mast, nije samo estetski problem. Ova mast metabolički je aktivna i može ometati djelovanje inzulina, što povećava rizik od inzulinske rezistencije – glavnog obilježja predijabetesa. Čak i osobe normalne tjelesne težine mogu imati višak visceralne masti, pa je praćenje opsega struka važan pokazatelj zdravlja.

Promjene na koži

Mekane kožne izrasline (papilomi), koje se često javljaju oko vrata, na kapcima ili ispod pazuha, ponekad su povezane s povišenom razinom inzulina u krvi. Njihovo povećano pojavljivanje, osobito uz druge simptome, signal je za posjet liječniku.

Tamne i zadebljane mrlje na koži, poznate kao acanthosis nigricans, najčešće se razvijaju u pregibima poput pazuha, vrata ili prepona. Njihova pojava upućuje na inzulinsku rezistenciju i smatra se jednim od najočitijih vizualnih znakova predijabetesa.

Povećan apetit i umor nakon jela

Učestala potreba za slatkim ili osjećaj gladi ubrzo nakon obroka mogu ukazivati na problem s regulacijom šećera u krvi. Kada inzulin ne funkcionira pravilno, glukoza otežano ulazi u stanice, što tijelo kompenzira poticanjem želje za dodatnom hranom.

Slično tome, pospanost nakon jela može biti posljedica velikih oscilacija šećera u krvi. Kod osoba s predijabetesom tijelo ulaže dodatni napor da preraspodijeli višak glukoze, što uzrokuje umor i s vremenom pridonosi debljanju.

Moždana magla i problemi s koncentracijom

Mozak je posebno osjetljiv na promjene razine šećera. Nagli skokovi i padovi glukoze mogu izazvati tzv. moždanu maglu – zaboravnost, slabiju koncentraciju i poteškoće u obradi informacija. Dugoročno, nestabilna opskrba mozga glukozom povezuje se i s većim rizikom od demencije.

Prevencija je ključ

Dr. Sadovskaya naglašava da rano prepoznavanje ovih simptoma pruža najbolju priliku da se predijabetes preokrene. Promjene životnog stila – poput uravnotežene prehrane, redovite tjelovježbe, smanjenja stresa i redovitih provjera razine šećera u krvi – mogu biti presudne u sprječavanju razvoja dijabetesa tipa 2.