Liječnici kažu da ove tri namirnice nikada ne treba jesti za doručak

No nutricionisti upozoravaju da postoje tri namirnice koje bi trebalo izbjegavati na prazan želudac. One mogu usporiti metabolizam, izazvati skok šećera u krvi ili vam dati osjećaj umora i gladi mnogo prije ručka.

Umjesto da vam daju energiju, ove namirnice rade upravo suprotno. Uzrokuju nelagodu, potiču nezdrave navike i čak mogu otežati vaše ciljeve kada je riječ o mršavljenju i osjećaju sitosti tijekom dana.

Slatke žitarice i „energetske“ pahuljice

Iako izgledaju „zdravo“, mnoge žitarice pune su šećera i rafiniranih ugljikohidrata. One brzo daju energiju — ali je još brže oduzimaju, zbog čega se osjećate umorno i gladno već sat vremena kasnije. To znači da ćete tijekom jutra posezati za grickalicama, šećerom i kofeinom samo kako biste „izdržali“ do ručka, prenosi N1.

Voćni sokovi i „zdravi“ napitci

Svježe cijeđeni ili kupovni voćni sok može se činiti kao pametan izbor. Međutim, često sadrži previše šećera bez vlakana koja bi usporila njegov ulazak u krvotok. Bez vlakana iz cijelog voća, šećer se brzo apsorbira, uzrokujući nagli skok i pad razine šećera u krvi. A to opet znači iznenadan osjećaj gladi i promjene raspoloženja.

Peciva i bijeli kruh

Peciva, kroasani, bijeli kruh — sve to izgleda primamljivo i brzo se priprema, ali uglavnom su napravljeni od prerađenog brašna bez nutritivnih vlakana i proteina. Takav doručak brzo se „potroši“ i dovodi do osjećaja da „morate pojesti još nešto“ prije podneva. Dugoročno, to može utjecati na tjelesnu težinu i razinu energije tijekom dana.

Ako želite da vam doručak bude stabilan izvor energije, da metabolizam radi bolje i da dulje ostanete siti, najbolje je birati proteine, zdrave masti i vlakna — primjerice jaja, zobene pahuljice sa sjemenkama ili jogurt s orašastim plodovima.

Ove tri namirnice možda jesu praktične i ukusne, ali nisu dobar početak dana ako vam je cilj bolje zdravlje, stabilna razina šećera u krvi i kontrola apetita.