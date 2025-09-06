Liječnica upozorava: Ovih pet vrsta povrća nekima mogu biti okidač za upalne procese

Teško je zamisliti negativne nuspojave jedenja povrća, no, prema liječnici Janine Bowring, ND, određeno povrće možda vam neće odgovarati. Konkretno, kaže da jedna skupina povrća zapravo može povećati upalu u tijelu, prenosi Best Life.

Što je zapravo upala i zašto je štetna?

O upali i protuupalnoj hrani danas se mnogo govori, osobito na društvenim mrežama, gdje ima puno dezinformacija. Zato razjasnimo.

Kako objašnjava Cleveland Clinic, "upala je odgovor vašeg tijela na bolest, ozljedu ili nešto što ne pripada vašem tijelu (poput klica ili toksičnih kemikalija). Upala je normalan i važan proces koji omogućuje vašem tijelu da ozdravi."

Blen Tesfu, dr. med., liječnica opće prakse i medicinska savjetnica u Welzu, ranije je za Best Life rekla: "Kad tijelo otkrije neku infekciju, imunološki sustav reagira oslobađanjem različitih kemikalija koje uzrokuju širenje krvnih žila i povećanje protoka krvi u zahvaćeno područje. Taj priljev imunoloških stanica i tekućine uzrokuje crvenilo, oticanje i toplinu."

Primjerice, povišena temperatura je upalni odgovor.

Međutim, kada ne postoji uzrok upale ili kada ona traje dulje nego što je uobičajeno, smatra se kroničnom.

Kroničnu upalu mogu uzrokovati stres, pretilost, nedostatak tjelovježbe, neravnoteže crijevne mikrobiote, hormonske neravnoteže, loš san, pušenje i prekomjerno pijenje alkohola.

Može je uzrokovati i prehrana. Najštetnija je hrana bogata trans-mastima, šećerom, solju ili rafiniranim škrobom. Crveno meso i visokoprerađena hrana dva su od najgorih "krivaca".

Hrana koja smanjuje upalu uključuje:

- onu bogatu omega-3 masnim kiselinama (poput lososa, inćuna, chia sjemenki i oraha)

- voće, osobito bobičasto, jer je bogato vitaminom C i antioksidansima

- zeleno lisnato povrće

- začine poput kurkume i češnjaka

- zeleni čaj

Međutim, Bowring ističe da određeno povrće može imati suprotan učinak.

Povrće iz skupine pomoćnica (nightshade) može biti proupalno

Povrće iz skupine pomoćnica sadrži kemijske spojeve zvane alkaloidi, navodi Cleveland Clinic. Jedan takav alkaloid je solanin, koji djeluje kao prirodni pesticid protiv štetnika i gljivica. Nalazi se u sljedećem povrću:

- krumpir

- rajčica

- (slatke) paprike

- šećerna repa

- patlidžan

Općenito, solanin nije štetan za ljude, međutim, može biti ako se unosi u prekomjernim količinama. Jedna situacija u kojoj se to potencijalno može dogoditi jest kada krumpir pozeleni, jer tada ispušta mnogo više solanina nego inače, prenosi N1.

Prema Bowring, neke osobe mogu biti osjetljive na solanin, i u tim slučajevima "ako jedete previše tog povrća, ono može biti proupalno". Navodi da to potom može pogoršati simptome artritisa, dijabetesa ili srčane bolesti.

Određena istraživanja podupiru njezinu tvrdnju. Studija iz 2020. koja je sastavila protuupalnu prehranu za osobe s reumatoidnim artritisom sugerirala je da povrće koje sadrži solanin može oštetiti crijevnu sluznicu, čime pogoršava upalu. Tijekom godina, mnogi oboljeli od artritisa izjavili su i da im ovo povrće pogoršava simptome.

Ipak, uz ograničene dostupne dokaze, većina liječnika slaže se da odluku o izbjegavanju ili ograničavanju povrća iz porodice pomoćnica treba donositi od slučaja do slučaja, uz konzultaciju s njima.

"Najvažnije je razgovarati s liječnikom"

"Vrlo je malo vjerojatno da će izbjegavanje tragova solanina koji se nalaze u povrću iz porodice pomoćnica ublažiti vašu artritičnu bol ili upalu", rekao je za Cleveland Clinic reumatolog Leonard Calabrese. "Istraživanja koja bi poduprla tu tvrdnju jednostavno ne postoje."

Slično, registrirana dijetetičarka Julia Zumpano, rekla je za Cleveland Clinic da je najvažnije razgovarati s liječnikom o mogućoj osjetljivosti na povrće iz porodice pomoćnica ako vjerujete da vam ono uzrokuje upalu u tijelu.

"Preosjetljivost na hranu vrlo je specifična za pojedinca i često može biti simptom neke druge neravnoteže, a ne trajni problem s tom hranom", rekla je. "Ako su pomoćnice okidač za upalu, to je obično poruka da postoji temeljna neravnoteža koja održava kronične, niske razine upale, a pomoćnice su tek gorivo na vatru."

Vaš bi liječnik mogao predložiti eliminacijsku dijetu u kojoj izbjegavate povrće iz porodice pomoćnica kako bi se vidjelo poboljšavaju li se simptomi. Svakako, ništa ne poduzimajte na svoju ruku.