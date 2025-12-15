Liječnica o gubi: Cjepivo protiv TBC-a djelomično štiti i od lepre

Riječ je o izoliranom, uvezenom slučaju koji je otkriven kod stranog radnika iz Nepala na splitskom području. Oboljeli je započeo antibiotsku terapiju i pušten je na kućno liječenje, dok su svi njegovi bliski kontakti pod epidemiološkim nadzorom.

Stručnjaci poručuju da razloga za zabrinutost nema. Zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore, Vikica Krolo, dr. med., ističe da se radi o rijetkoj, ali danas potpuno izlječivoj bolesti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Građani u Hrvatskoj nemaju razloga za zabrinutost. Ovo je uvezena bolest i ne postoji realna opasnost od širenja, naglasila je Krolo.

Dodaje kako se lepra u svijetu i dalje pojavljuje, ponajviše u zemljama gdje je endemska, poput dijelova Azije, Afrike i Južne Amerike, piše HRT.

– Prošle godine u svijetu je zabilježeno oko 200 tisuća novih slučajeva, ali uglavnom kod osoba koje dolaze iz tih područja, objasnila je.

Potpuno izlječiva bolest, slična tuberkulozi

Krolo je usporedila lepru s tuberkulozom, koja se u Hrvatskoj povremeno i dalje pojavljuje.

– Radi se o zaraznoj bolesti, ali danas potpuno izlječivoj. Važno je naglasiti da cijepljenje protiv tuberkuloze, koje je u Hrvatskoj obavezno, djelomično štiti i od lepre, rekla je. Zbog toga se, ističe, u našim uvjetima ne očekuje širenje bolesti.

Slučaj je ponovno otvorio pitanje zdravstvenog statusa stranih radnika koji dolaze iz trećih zemalja. Liječnica Krolo podsjeća da liječnici primarne zdravstvene zaštite već dulje upozoravaju na taj problem.

Strože zdravstvene kontrole za radnike iz trećih zemalja

– Mi često ne znamo njihov zdravstveni status, koje su bolesti endemske u zemljama iz kojih dolaze, niti imaju dokumentaciju o cijepljenju, istaknula je.

Najavila je i izmjene pravilnika koje priprema Ministarstvo unutarnjih poslova.

– U tijeku je javno savjetovanje o izmjenama pravilnika prema kojem bi radnici iz trećih zemalja, kao i članovi njihovih obitelji, trebali priložiti zdravstvenu dokumentaciju i potvrdu o cijepljenju. Cilj je zaštita javnog zdravlja, rekla je Krolo.

Oboljeli na kućnom liječenju, kontakti pod nadzorom

Oboljeli radnik već je započeo antibiotsku terapiju i nalazi se na kućnom liječenju. Pod epidemiološkim nadzorom su svi članovi njegove obitelji i osobe s kojima je bio u bliskom kontaktu u Hrvatskoj.

Zdravstvene vlasti poručuju da se očekuje njegov potpuni oporavak te da bi ovaj slučaj trebao ostati izoliran.