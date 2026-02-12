Liječnica hitne medicine snimljena kako šmrče kokain!

Večerašnje Provjereno donosi šokantnu priču o liječnici hitne medicine, za koju su prvo dobili informaciju, a zatim i fotografije na kojima šmrče kokain!

Potvrda ove priče stigla je iz nekoliko izvora. Riječ je o liječnici koja je lani izazvala kaos na bivšem radnom mjestu, kada je nazvala kolege u hitnoj i pozvala ih na intervenciju, za koju se ispostavilo da je nepostojeća. Za to nikada nije odgovarala.

Njezin nadređeni sada će o informacijama da konzumira kokain provesti istragu. Ono što je u svemu nesporno, sama liječnica očito treba pomoć, a sve je istražila i detalje večeras donosi reporterka Provjerenog Jelena Rastočić.

Poruku, ali i fotografije na kojima se vidi da liječnica konzumira kokain, Provjereno je dobilo početkom veljače. Prijavu da 36-godišnja liječnica hitne medicine radi pod utjecajem opijata dobili su i njezini nadređeni u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Kada ju je Provjereno pokušalo kontaktirati, zatražila je godišnji, a testiranjima od strane specijalistice medicine rada još nije podvrgnuta.

„Danas je ona na dva tjedna na godišnjem odmoru, međutim kada se vrati, odnosno prije početka nastavka rada, ona će biti upućena na izvanredni liječnički pregled“, koji bi trebao utvrditi njezinu sposobnost za rad, objašnjava ravnatelj županijskog Zavoda za hitnu medicinu Davorin Gajnik.

On tvrdi da nije imao saznanja da liječnica koristi opijate niti se na poslu ikada činila pod utjecajem, a poručuje i da su fotografije nastale u privatnom okruženju.

Riječ je o liječnici o kojoj je Provjereno radilo priču u svibnju prošle godine, kada je nazvala hitnu pomoć na intervenciju, za koju su njezini kolege rekli da je bila nepostojeća i lažna. Iako se takvi pozivi u pravilu prijavljuju policiji, ovaj nije prijavljen. Liječnica je nedugo nakon toga otišla iz Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i vratila se na staro radno mjesto, u hitnu u Zagrebačkoj županiji. O tom pozivu tada je ekipi Provjerenog rekla da se bave bitnijim temama.

Provjereno ju je sada suočilo s novim, ozbiljnim optužbama, a osim njezinog odgovora, donose i što na sve kažu nadležne institucije.