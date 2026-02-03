Liječnica (32) pronađena mrtva u zamrzivaču

Obitelj majke koja je ostavljena da se smrzne u zamrzivaču supermarketa tuži voditelja trgovine. Golo tijelo anesteziologinje Helen Massiell Garay Sanchez (32) otkrio je šokirani zaposlenik u Miamiju na Floridi jutro nakon njezina posjeta trgovini "Dollar Tree" 14. prosinca prošle godine. Policija je izvijestila da nemaju dokaza da je nesretna žena silom ugurana u zamrzivač, ali ostaje misterij kako je završila zarobljena unutra, piše Metro.co.uk.

Obitelj od voditelja trgovine Yanelkisa Gonzaleza traži 50 milijuna dolara jer nije pronašao liječnicu iako mu je rečeno da je nestala u trgovini. U tužbi se tvrdi da je Gonzalez bio obaviješten da jedan kupac nije napustio trgovinu, ali "nije pregledao ili iskoristio dostupne snimke nadzornih kamera kako bi utvrdio je li Sanchez ostala unutar trgovine Dollar Tree".

Voditelj "nije pravovremeno otkrio njezinu prisutnost unutar zamrzivača te nije pružio razumnu pomoć ili pozvao hitnu pomoć", tvrdi se u tužbi. Gonzalez je optužen da "nije implementirao, obučio zaposlenike i proveo razumne politike i postupke za vrijeme zatvaranja kako bi osigurao da svi gosti, uključujući Sanchez, napuste trgovinu Dollar Tree prije zatvaranja", navodi se u pritužbi, prenosi Net.hr.

Hladnjak je bio neispravan?

Njezina obitelj rekla je da je zamrzivač bio neispravan i da radnici trgovine nisu spriječili kupce da uđu u njega. Sljedeće jutro zaposlenik je pronašao njezino tijelo u hladnjaku i nazvao hitnu pomoć. Moguće je da je nakon što je ostala zarobljena u zamrzivaču, zadobila hipotermiju, što može uzrokovati paradoksalno svlačenje prije smrti. Hipotermija može uzrokovati da žrtve pomisle da se pregrijavaju, zbog čega moraju skinuti odjeću koju imaju na sebi.

Obitelj preko stranice GoFundMe prikuplja sredstva kako bi prevezli njezino tijelo u domovinu Nikaragvu. Opisali su je kao predanu liječnicu i voljenu majku.

"Dr. Garay posvetila je svoj život medicini, stekavši priznanje kao anesteziologinja specijalizirana za prirođene srčane mane čiji je rad donio nadu i iscjeljenje bezbrojnoj djeci i obiteljima", pisalo je.

"Njezina suosjećajnost, vještina i predanost spašavanju mladih života definirali su i njezinu karijeru i njezin karakter. Najveća želja njezine obitelji je vratiti je kući u Nikaragvu kako bi mogla dobiti dostojanstven sprovod i posljednje počivalište okružena voljenima", stoji na stranici.