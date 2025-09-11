Liječenje bolesti makule injekcijama: Oftalmolog Dinko Katić o terapiji koja spašava vid

Bolesti makule, odnosno žute pjege, jedan su od vodećih uzroka gubitka vida u starijoj životnoj dobi, ali i kod pacijenata s dijabetesom i vaskularnim bolestima oka. Danas, zahvaljujući suvremenim terapijama, osobito intravitrealnim injekcijama, mnogim pacijentima se vid može stabilizirati, a u nekim slučajevima i poboljšati.

Jedan od liječnika koji već godinama primjenjuje ovu terapiju u Splitu je dr. Dinko Katić, specijalist oftalmolog, rodom s Lastova, a danas voditelj Poliklinike Oremus. U oftalmologiji radi već više od 10 godina, a poseban naglasak stavlja upravo na bolesti makule.

Kada se primjenjuju injekcije?

Liječenje bolesti makule (žute pjege) injekcijama u oko danas je standardna terapija za nekoliko ozbiljnih očnih bolesti koje pogađaju makulu, osobito:

vlažnu (eksudativnu) makularnu degeneraciju povezanu s dobi (AMD)

dijabetički makularni edem (DME)

makularni edem nakon okluzije vene mrežnice

neovaskularizaciju (stvaranje novih, patoloških krvnih žila)

Anti-VEGF terapija - lijekovi koji mijenjaju tijek bolesti

Najčešće korištene injekcije su tzv. anti-VEGF lijekovi (VEGF = vaskularni endotelni čimbenik rasta). Oni blokiraju rast abnormalnih krvnih žila i smanjuju oticanje mrežnice, čime se čuva vid pacijenta.

Najčešći lijekovi koji se koriste su:

Ranibizumab (Lucentis)

Aflibercept (Eylea)

Bevacizumab (Avastin)

Brolucizumab (Beovu)

Naravno, redovite kontrole su ključ uspjeha terapije.

Kako naglašava dr. Katić, važno je da pacijenti razumiju da se uspješnost liječenja temelji na redovitom praćenju i kontrolama: kontrole vida i OCT snimanje (optička koherentna tomografija) za praćenje stanja makule, a ono što je osobito važno naglasiti jest da se prilagodba plana terapije svakom pacijentu radi individualno.

„Naš cilj je na vrijeme zaustaviti proces koji vodi do trajnog oštećenja vida. Svaki pacijent je priča za sebe i terapija se uvijek planira individualno, uz praćenje najsuvremenijom dijagnostikom“ ističe dr. Katić.

Šira skrb za očne bolesti

Poliklinika Oremus ne bavi se samo bolestima makule. Pacijenti ovdje mogu obaviti kompletan oftalmološki pregled, dijagnostiku i liječenje glaukoma, mrene, strabizma, dječjih očnih bolesti, kao i retinološke preglede te specijalizirane pretrage poput OCT-a i analize suznog filma. Na jednom mjestu pruža se sve: od osnovnih kontrola vida do najsofisticiranijih terapija koje se koriste u suvremenoj oftalmologiji.

