Lidija Bekavac (HGS): "Planirana luka nautičkog turizma uz Žnjan mogla bi postati ekološka bomba"

Novi prijedlog GUP-a koji je predložio gradonačelnik Ivica Puljak predviđa izgradnju luke nautičkog turizma na Žnjanu, upozorila je Lidija Bekavac iz HGS-a, ističući kako bi takav zahvat mogao imati ozbiljne posljedice za okoliš, promet i samu namjenu tog prostora. Prema njezinim riječima, posebno zabrinjava činjenica da je planirana luka smještena uz plažu namijenjenu osobama s invaliditetom, u čije je uređenje, kako navodi, uložen velik novac.

"Je li moguće da smo uložili 50 milijuna eura, a sada ćemo ondje graditi luku nautičkog turizma? To bi mogla biti prava ekološka bomba", rekla je Bekavac.

"Ulažemo u javni prostor, a otvaramo prostor za profit"

Bekavac smatra kako je neprihvatljivo da se novac ulaže u plažu namijenjenu osobama s invaliditetom, dok se istodobno u neposrednoj blizini planira sadržaj koji bi, upozorava, mogao služiti privatnom profitu i turizmu, uz rizik od onečišćenja mora.

"Postavlja se pitanje kako možemo ulagati javni novac u prostor za osobe s invaliditetom, a istodobno uz njega planirati luku koja donosi profit i turizam te potencijalno ugrožava kvalitetu mora", poručila je.

Dodaje kako bi realizacija takvog projekta mogla dovesti do zagađenja mora na Žnjanu, čime bi se ozbiljno narušila vrijednost i funkcija cijelog područja.

Upitna i prometna infrastruktura

Osim ekoloških posljedica, Bekavac upozorava i na problem prometne povezanosti i izvedivosti takvog zahvata.

"Problem će biti i cestovna infrastruktura. Kako će uopće ići mehanizacija prema toj luci? Doći će do potpunog kaosa", istaknula je.

Smatra da bi dodatno prometno opterećenje i građevinski radovi mogli stvoriti velike poteškoće na tom području, koje je već sada osjetljivo zbog intenzivnog korištenja i važnosti za građane.

"Tko je i kako preispitao status luke?"

Bekavac se osvrnula i na plansku dokumentaciju, navodeći da se u prijedlogu GUP-a na toj lokaciji pojavljuje oznaka IS1 – morska luka otvorena za javni promet, dok je u aktualnom GUP-u, kako kaže, ta luka bila definirana kao rješenje koje je u fazi preispitivanja.

"Tu se onda postavlja pitanje tko je i kako to preispitao te na temelju čega je došao do takvog zaključka", rekla je Bekavac.

Upozorava da javnost mora dobiti jasne odgovore o tome kada i na koji način je došlo do promjene pristupa u planskim rješenjima za Žnjan.

Poziv građanima da se usprotive

Na kraju je pozvala građane da se usprotive takvom prijedlogu i zaštite prostor Žnjana.

"Pozivam sve građane da kažu jedno veliko ne i da sačuvamo plažu Žnjan", poručila je Lidija Bekavac.