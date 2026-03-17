Lidija Bačić uređuje stan na Žnjanu, useljuje u drugi, kupuje treći: "Godinama sama zarađujem svoj novac pa se sama i počastim autom ili stanom"

Lidija Bačić otkrila je gdje ulaže svoj novac. Upravo se uselila u novi stan u Zagrebu, uređuje stan na splitskom Žnjanu, a uskoro kupuje i nekretninu u Barceloni. Lille je Novoj TV ispričala je li solo igračica i zašto joj trebaju godine da preboli frajera.

Novi singl Lidije Bačić zove se ''Vučji osmijeh''. Zvuči opasno, ali Lidija zapravo govori o ženskom prijateljstvu, zar ne?

''Pa da, pisma govori o ženskom prijateljstvu i kako je svakoj ženi, i muškarcu i ženi, potreban prijatelj.''

A ima li više prijatelja ili prijateljica?

''Prijateljica. Što bi se možda netko začudio, ali nijedna moja prijateljica se ne želi slikat, nigdje ništa. Kad mi putujemo, nijedna se ne želi slikat, one su incognito, private type!''

Kao i njene sestre!

''Kao i moje sestre, nitko se ne želi slikat!''

U pjesmi govori i o tome kako preboljeti frajera. Koliko Lidija Bačić treba da preboli frajera, da zacijele te rane na srcu?

''Par godina, ja mislim, sigurno. Nekako sam kroz život uvijek imala duže veze i onda su te duže veze uvijek teže za prebolit, jel'. Nekad malo više, nekad malo manje, ali u principu – koja godinica!''

Je li joj netko baš slomio srce?

''Pa slamala sam i ja, slamali su i meni, tako da je 1:1.''

Frajera trenutno nema!

''Ispada da ga nikad nemam, a možda imam, možda nemam!''

Ali ima li bar neka simpatija?

''Dogodi se, da!''

Kad napravi neki dobar uspjeh u životu, voli se počastiti, ni manje ni više, nekretninama i automobilima.

''Godinama sama zarađujem svoj novac pa se sama i počastim autom ili stanom, a ne torbicama. Evo baš sam sad kupila stan na Trešnjevci i uselila sam se. Stvarno je cakum-pakum, od porculanskog sudopera do walk-in garderobe, tako da sad novi život na Trešnjevci počinje.''

Koliko je to kvadrata za jednu samostalnu ženu?

''Meni treba puno kvadrata. Ja imam puno robe, da to sve iskače iz ormara, tako da sam u tri spavaće sobe svugdje stavila puste ormare, da su mi moji rekli: "Da nisi ti malo pretjerala?!" Ormara nikad dosta za nas žene. Isto tako uređujem stan na Žnjanu u Splitu. Kako je krenula gradnja i uredio se nanovo Žnjan, sad izgleda bolje od Rio de Janeira. Ja sam rekla da moram tamo sebi kupit stan i evo sad ga tamo uređujem!''

''Mislim da je dosta sada za Hrvatsku, a nekako ono što želim i hoću do kraja godine je kupit stan u Barceloni.''

Koliko dugo još čekamo novi album Savršeni kaos?

''Već ga dugo najavljujemo, ali tako to u životu ide. Ne ide ništa na brzinu i odmah sutra, iako bi mi žene odmah. Znaš ono, pitaš nekog da ti nešto pomogne i ako ne može odmah taj tren, odmah se ljutimo jer želimo sve odmah i sad, ali ne može to tako.''