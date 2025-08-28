Lexington band u kuli Kamerlengo: ''Publika će uživati na koncertu pod zvijezdama''

Nestvarnu atmosferu stvorio je Lexington band na proslavi dana Virovitice pretprošle subote dvosatnim koncertom pred 10 tisuća ljudi koji su te večeri disali kao jedno s popularnim glazbenicima čiji su hitovi „Dođi ove noći“, Donesi, Potraži me, Dobro da nije veće zlo, Cvijeće i mnoge druge, stvorili neraskidivu povezanost s publikom iz cijele regije.

“Kada čujem da publika pjeva glasnije od mene znam da smo uspjeli. Na ovom sam koncertu imao dojam da sam prateći vokal bendu i svima vama. To je ono zbog čega se bavimo muzikom, zbog trenutka kada scena i publika postaju jedno. Tada znamo da pjesme nisu više samo naše, nego pripadaju svima”, izjavio je na koncertu frontman benda

Bojan Vasković, inače rođeni Sarajlija, otkrio je da se u Hrvatskoj osjeća kao doma i da svake godine s obitelji ljetuje na našoj obali.

Sjajna je vijest da Lexington nastavlja slavljeničku turneju povodom 20 godina postojanja benda koncertima na jednim od najljepših otvorenih pozornica u Hrvatskoj - 05. rujna u trogirskoj Kuli Kamerlengo, a 06. rujna u kamenolomu nadomak Pule Cave Romane čemu se iznimno vesele.

“To su povijesni prostori u koje dolazimo prvi put, s velikim respektom i zahvalni smo što kroz naše pjesme i sve što radimo ovih dvadeset godina pružena prilika da sviramo na nesvakidašnjim mjestima koja su ugostila mnoge kultne glazbenike i nose povijesnu težinu.

Pripremamo odličan koncertni program, bit će to predivne večeri pod zvijezdama s našom publikom koja će dobiti priliku doživjeti nas u nešto drugačijoj, intimnijoj atmosferi”, kažu momci iz Lexingtona, nastavljajući impresivni niz spektakularnih koncerata na kojima ih je u godini dana uživo slušalo više od 450 tisuća ljudi u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Ljubljani, Beogradu, Sarajevu, Banjoj Luci, Frankfurtu i mnogim drugim gradovima gdje ih publika dočekuje širom otvorenih srca.

Publika se još uvijek sječa prekrasnog koncerta na Gripama u svibnju kada je grupa po prvi put nastupila u Dalmaciji te održala koncert za pamćenje. Ulaznice za koncert dostupne su u sustavu Entrio.