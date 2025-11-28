Leon Radošević više nije igrač Splita

Leon Radošević iskoristio je mogućnost otvorenog ugovora, zatražio raskid i više nije igrač Splita. Biranim riječima oprostio se od Gripa.

- Hvala na svemu, i na samoj prilici da mogu trenirati, a kasnije i igrati s momčadi koja je puna vrhunskih individualaca, a još boljih ljudi. Bio je izuzetan gušt trenirati, igrati i boraviti s ovim momcima, nimalo mi nije lako otići. Svi u klubu, od čistačica, trenera, pa do vodstva kluba su bili odlični. I uvijek ću se rado vratiti na Gripe, i kao gost, a i kao igrač dok me zdravlje služi. Splitu želim da uspije uzeti titulu prvaka, da ne bude ozljeda i da se zajedno radujemo na kraju sezone. Hvala svima što su napravili da se u Splitu osjećam kao u vlastitoj kući i ovaj odlazak nije zbogom nego doviđenja - poručio je Radošević.

Na njegove riječi nadovezao se trener Dino Repeša.

- Bilo je zadovoljstvo surađivati s Leonom, bio mi je produžena ruka na parketu. Naša suradnja je odličan primjer kako trebaju funkcionirati iskusni igrači i treneri. Žalim što odlazi, a istovremeno mi je drago zbog njega što je dobio ponudu koja ga zadovoljava - kazao je Repeša.

Leone, hvala za sve, sretno dalje. Vidimo se!