Lelek otkrile na kojem jeziku će pjevati na Eurosongu

Dan nakon pobjede na Dori članice skupine Lelek još uvijek pokušavaju sabrati dojmove. Emotivno su dočekale proglašenje pobjednica, a priznaju kako im se cijela situacija i dalje čini nestvarnom.

U gostovanju u emisiji „Kod nas doma“ otkrile su kako se osjećaju te što pripremaju za nastup na Eurosongu u Beču. Kažu da se nisu uspjele naspavati, ali da je atmosfera dan nakon trijumfa bila ispunjena veseljem. „Još nam nije jasno što se događa, kao da sanjamo“, poručile su.

Podijelile su i anegdotu s privremenim tetovažama koje su nosile na nastupu. Jednoj od članica majstor je, čim ju je ugledao s tetovažom na licu, odmah čestitao na pobjedi. Neke su tetovaže zadržale za uspomenu, dok ih je jedna uklonila jer su joj se lijepile za posteljinu.

Lelek su potvrdile da će na Eurosongu nastupiti na hrvatskom jeziku i da tu odluku ne planiraju mijenjati. Europskoj publici žele prenijeti snažnu emociju koju nosi njihova pjesma te se nadaju da će nastup donijeti i osjećaj katarze. Ističu kako će se koncept nastupa dodatno razvijati uoči odlaska u Beč.