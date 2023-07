LEKO NAKON POBJEDE: "Ovaj način je najslađi. Danas slavimo, sutra treniramo kao psi"

Hajduk je preokretom svladao Dinamo na Maksimiru 2:1 u prvom kolu SuperSport HNL-a. Dinamo je vodio golom Brune Petkovića iz prvog poluvremena, ali u drugom dijelu uslijedio je preokret Hajduka. Prvo je Marko Livaja iskoristio kiks Dominika Livakovića i zabio za 1:1, a onda je u sudačkoj nadoknadi Rokas Pukštas pogodio za tri boda splitskog kluba. Stižu prve izjave nakon utakmice.

Nakon utakmice oglasio se Leko.

"Slatka pobjeda, pogotovo način na koji smo dobili. Te pobjede u zadnjim minutama su najslađe. Bili smo u izgubljenoj situaciji, da je Dinamo zabio penal, vjerojatno bi bilo bliže 3:0 nego 2:1. Ali pokazali smo još prošlu subotu da imamo pravi gard i karakter, pokazali smo to i sad i zaslužili smo ovo", krenuo je Leko pa nastavio:

"Po meni je ovo bio lošiji Hajduk nego u Superkupu. Ali po statistici smo imali više šuteva, čak i šansi za ranije riješiti utakmicu. Ovo je na tragu nečega. Bolja je situacija jer imamo konkurenciju na treningu, svi žele igrati. Lijepo je dobiti na Maksimiru, stvarno smo se svi poveselili. Hvala svima koji su došli i vjerovali nakon Superkupa. Sretan sam zbog pobjede, ali i jako svjestan da nam treba puno rada. Imamo jako težak raspored, sigurno nas lijepi početak neće zavarati."

"Kad gledam učinak ofenzivnih igrača, naša krila i desetka mogu 30% bolje nego danas. Mi smo dobili na Maksimiru, a ti momci kao da nisu došli danas. Mlakar, Sahiti i Benrahou mogu puno bolje. To su nam ključni igrači koji danas nisu imali dan, ali smo opet dobili. Promjene s klupe su puno donijele. Došli su Odjidja-Ofoe, Moufi, Dolček i oni su donijeli stabilnost i mirnoću. Vjerujem da je to i donijelo pobjedu za danas", rekao je.

"Odjidja-Ofoe? Čudno je što je on uopće došao u HNL. Dugo se znamo. Prije mjesec dana bi ga bilo smiješno nazvati. Ali on se našao ovdje u ovoj emociji, i on je igrač emocije i strasti, vidi se u tih njegovih 20-30 minuta da ima želju i da ima potez. No on tek mora ući u trening i automatizme. Vidi se da je to igrač klase Marko Livaja, samo na drugoj poziciji. To nam i treba, takva ciljana pojačanja."

"Lučić? Njega sam zaboravio, on nam je dobio ovu utakmicu. Kad ti golman na 0:1 obrani penal, znači da je on igrač utakmice. Ali znate koliko je takvih situacija u Dinamu imao Dominik Livaković, golman Rijeke isto... Špica i golman su dvije ključne pozicije. Kad se vrati Lovre, mislim da bismo stvarno mogli biti mirni na toj poziciji. On je kapetan i pravi vođa i jedva čekamo njegov povratak."

"Konferencijska liga? Početak je težak, paklen. Mi smo nova momčad. Otišlo je desetak igrača, došlo sedam-osam. Nastojimo šutjeti i raditi, lijepo je kad te rezultat pomazi, ali znamo da nas već iduće kolo čeka teška utakmica s Rijekom. Jako brzo ćemo proslaviti večeras, a od sutra treniramo kao psi."

"Je li ovaj Hajduk jači nego onaj prošle sezone? Normalno da je. Doveli smo pet-šest boljih igrača, ambiciozni smo, želimo puno, biti blizu, jako blizu. Nije to kod nas bilo neko ludilo danas, prvo kolo je, zahvalni smo na rezultatu i sreći, ali smo svjesni situacije. Atmosfera je odlična, sjajno radimo i na nama je da nastavimo"