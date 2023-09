LEKO KOMENTIRAO SITUACIJU U KLUBU "Koja krivica? O čemu mi pričamo, prvi smo. Tučnjava? Ništa se ne događa u svlačionici"

Hajduk i Lokomotiva na Poljudu u subotu od 19:15 igraju utakmicu devetog kola SuperSport HNL-a. Hajduk je prvi na ljestvici, Lokomotiva sedma. Ali Splićani u utakmicu ulaze u lošoj formi nakon dva poraza, dok Lokomotiva ima dvije pobjede u nizu. Utakmicu je najavio trener Hajduka Ivan Leko koji je za početak govorio o atmosferi u klubu.

"Ovaj zna, ovaj ne zna, to je smiješno. Prije dva tjedna radiš rekorde, a sad nitko nema pojma. Niti su svi dobri, niti su svi loši. Mi pobjeđujemo i gubimo zajedno. Boli me jer imam ekstra emociju. Ovo je moj klub i to me boli. To ti je ekstra motivacija da pokažemo da to nije baš tako. Postoje porazi koji su manje bolni i oni koji su bolniji, piše Index.

- U mojoj svlačionici se ne događa ništa što se ne događa u drugim svlačionicama. I poslije ove utakmice je meni lijepo doći u svlačionicu. Odnosi su iskreni, slavimo zajedno, gubimo zajedno. Kaže se svašta kao na terminu kada se igra za pivu i pizzu, beštima se, ali sutra je novi dan i ideš dalje. Ali, ovo je Hajduk, sve je na 'netu', mene veseli da utakmica stiže sutra", rekao je Leko u uvodu, a zatim je odgovarao na pitanja novinara.

Predsjednik je rekao da i on preuzima krivicu za dva poraza?

Koja krivica? O čemu mi pričamo. Imali smo niz od deset utakmica zaredom. Mi smo prvi. Bilo bi loše da ja kažem da mi je kriv Mate ili Stipe. Imamo niz koji je nemoguć, s dvije izgubljene utakmice.

Jeste li razgovarali s predsjednikom o svom statusu?

Predsjednik je mene doveo ovdje. Došao sam, svi znate moje razloge. Živim svoje ovdje i ne dam da mi itko kaže da bilo tko voli klub više od mene, ili da daje više. Za mene je ovaj klub više nego posao.

Kakva je situacija u momčadi, vraća li se Kalinić na vrata?

Nema Šarlije, Pukštasa, Vuškovića i Dialla. Kale je devet mjeseci imao tešku ozljedu. Treba vremena da se vrati. Jako sam sretan da se vraća. Pravi kapetan, lider, on nam puno treba. Gledam trening, tko je bolji igra.

Jeste li u zadnje dvije utakmice stekli dojam da neki igrači ne daju sve od sebe?

Ja sam to indirektno i priznao. Imao sam dojam protiv Gorice da smo došli odraditi. Onda se dogodi utakmica u 17 sati, teren koji ne postoji. Kvaliteta se izjednačava. Nije slučajno da promašujemo šanse protiv Istre i Gorice.

Kakva je Lokomotiva?

Dobri su. Trener diže dosta mladih igrača. Nama je to dobar izazov, morat ćemo i fizički i mentalno biti spremni za ekipu koja će sigurno doći na Poljud bez respekta.

Koliko vas smetaju natpisi dijela medija?

Baš zato što me previše boli ne čitam ništa. Šetam gradom pa mi ljudi kažu. To je pravo novinara. Tko se ne može s tim nositi neka ne bude ovdje. Ili ćeš se svađati ili ćeš se okrenuti radu. Ova momčad nije pala s grane.

Je li pomoglo zajedničko druženje igrača i stručnog stožera?

Nije nama ovo prvi team building. Momci idu vani skupa, smiju se. Ja bih kao trener prvi vidio da ima problema.

Na čemu ste najviše radili tijekom tjedna?

Ukazivali smo na to da u sportu ništa nije slučajno. Nije slučajno da smo pobjeđivali u zadnjim minutama u Maksimiru i Varaždinu. Kada se ogledaju 'očekivani golovi' mi smo trebali dobiti i Istru i Goricu. Ali, nije dovoljno samo doći i odraditi. To je ništa. Nogomet se trenira i igra životom za pobjedu. Doveli smo dosta igrača u posljednjim trenucima.

U kakvom je stanju Trajkovski?

Nadam se da je blizu. Puno želi, motiviran je, uklopio se brzo. Bit će s nama. Nije dugo trenirao grupno, možda već debitira protiv Lokomotive. Može igrati desetku, špicu, polu lijevo. Nije krilni igrač linije, ima dobru završnicu.