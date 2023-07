LEKO: "Budimo normalni, da se može na Maksimir s Hajdukovim dresom i u Split s Dinamovim"

Hajduk je preokretom svladao Dinamo na Maksimiru 2:1 u prvom kolu SuperSport HNL-a. Dinamo je vodio golom Brune Petkovića iz prvog poluvremena, ali u drugom dijelu uslijedio je preokret Hajduka. Prvo je Marko Livaja iskoristio kiks Dominika Livakovića i zabio za 1:1, a onda je u sudačkoj nadoknadi Rokas Pukštas pogodio za tri boda splitskog kluba. O utakmici je na konferenciji za medije govorio Hajdukov trener Ivan Leko.

Prošli tjedan Hajduk je izgubio 0:1 protiv Dinama u SuperSport Superkupu, a sad stigao do tri boda na početku nove sezone SuperSport HNL-a na istom mjestu protiv istog suparnika. Nakon 0:1 poslije gola Brune Petkovića, Hajduk je slavio 2:1 golovima Marka Livaje i Rokasa Pukštasa. Utakmicu je prokomentirao Hajdukov trener Ivan Leko.

Hajduk je bio bolji prošlog vikenda nego sad, kako vi to vidite?

Tko te pita. Složio bih se s vama. Meni se isto više sviđao Hajduk u Superkupu jer smo bili bolji, ali tko te pita. Izgubili smo trofej. Danas je Hajduk bio lošiji, Dinamo bolji i upozoravali smo da će biti bolji.

Koriste kvalitetu koju imaju, a mi mekani, pogotovo prvo poluvrijeme. S druge strane, okrenemo utakmicu, rekao bih zasluženo. Činjenica je da smo mi u Maksimiru dobili prvaka s naša tri ključna igrača koji danas nisu došli na utakmicu. To mene veseli jer smo htjeli napraviti konkurenciju.

Mlakar, Sahiti, Benrahou... Ja sam siguran da oni mogu 30 posto bolje, a mi smo ovdje dobili. To me veseli. Imali smo puno sreće. Da su zabili penal, to je 3:0 na kraju i onda katastrofa i drama. Sreća, sreća... Ja jako vjerujem u sreću. Šuti, radi, budi ponizan i pogledat će te. Nas je danas pogledalo.

Da izgubiš 3:0, ajde sutra dođi doma. Pred nama je puno rada, moramo šutjeti jer je svaka sljedeća utakmica jako bitna. Sad nam dolazi Rijeka, protivnik koji je dobar. Proveselit ćemo se jer nije svakih pet minuta da Hajduk ovdje dobije.

Je li ovo najdraža pobjeda u trenerskoj karijeri?

Ha, slatko je. Imao sam sreće da sam već nešto osvojio pa je ovo samo slatko. Bitno je što se događa u petom mjesecu, a ne na početku sezone. Bitno je kako završiš, ali i sami znate kako je kod nas... Nema sredine, ili si gore ili dolje.

Da vas je pitalo: Superkup ili pobjeda u prvenstvu?

Superkup.

Kako vam se čini Odjidja-Ofoe?

To je igrač. Nismo mu bili ni blizu prije par mjeseci i onda neka priča navijači, emocije i one se tu vidio. Sretan je, ima kvalitetu, energiju. Htjeli smo dovesti još neke igrače da rastereti Livaju. Momci koji su ušli su nešto donijeli.

Kako ćete posložiti to sve kad svi igrači uđu u formu?

Nema vam kod mene u glavi neprikosnovenih, legendi, ničega. Imaš teren i igrat će najbolji. Trener samo treba otvoriti oči i samo će mu se složiti tko će igrati. Imamo tri vezna, želimo imati pet startera. Imamo dva krila, želimo imati šest. Sigurno smo u boljoj situaciji nego prije dva mjeseca, ali nije idealno. Ne možemo baš reagirati na vrijeme, ali se trudimo. Vjerujem da ćemo biti konkurentniji nego danas.

Gol Livaje?

To je naučeno na ulici, to se ne može naučiti na treninzima. Da je bio neki drugi igrač, napravio bi faul. To je bogom dano.

Dolazi i Europa?

Mi moramo večeras proslaviti i sutra dići tempo i trenirati. Jače, agresivnije, stvarati više šanse. Ovo ti pomogne kad dođeš na Maksimir gdje ti pet igrača može 30 posto bolje.

Oluja?

Da budem iskren, prije sastanka smo gledali vani i pomislio sam što je to bilo prije dva dana. To su tragedije. Ovo što mi pričamo tu je ništa, to su tragedije. Mi kao narod imamo empatije za pomoći i svi smo tu, trebamo biti jer danas je Zagreb, sutra je Osijek pa je Zadar... Trebamo pokušati pomoći ljudima.

Vi i Bišćan ste donijeli novu komunikaciju u HNL. Kako vidite sastanak uprava nakon 12 godina?

To je jedino normalno, tako treba biti. Ovo je sport. U nogometu se pobjeđuje i gubi, ali ja se jako veselim. Ja ću sad navijati da hrvatske ekipe dobiju, da dobije Dinamo, Rijeka, Osijek. To možda nije popularno reći, ali je tako.

Nitko više ne voli dobiti Dinamo od mene ili Hajduk od Bišćana. Tako treba biti. Pa zašto si ne bismo stisnuli ruku? Budimo normalni, da se može na Maksimir s Hajdukovim dresom i u Split s Dinamovim. Možda ja živim na nekom drugom planetu, ali ima i većih rivalstava od ovog pa su ljudi normalni.