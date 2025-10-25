LEGLO PROSTITUCIJE Mađari organizirali 'posao' sa svojim sunarodnjakinjama: ‘Oduzeli su dokumente jednoj 19-godišnjakinji...‘

Dvoje državljana Mađarske, 39-godišnji muškarac i 31-godišnja žena narednih mjesec dana provest će odlukom dežurne sutkinje istrage Županijskog suda u Varaždinu u varaždinskom pritvoru jer su počinili niz kaznenih djela na štetu sunarodnjakinja na varaždinskom području, ali i u Mađarskoj.

Naime, varaždinski kriminalisti ih oboje terete za trgovinu ljudima i za dva kaznena djela prostitucije pa je Općinsko državno odvjetništvo odlučilo protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti njihovo pritvaranje jer postoji opasnost od bijega.

Prema navodima iz kaznene prijave, par Mađara je od početka svibnja do 16. listopada ove godine počinio na području Varaždina i još nekoliko drugih gradova, te preko granice u matičnoj zemlji stravična kaznena djela.

Oni su zlouporabom teškog žrtvina položaja te prijetnjama smrću kao i fizičkim zlostavljanjem nadzirali kretanje 19-godišnje sunarodnjakinje tako što su joj oduzeli osobne dokumente i prisilili je na pružanje seksualnih usluga klijentima koje su oni nalazili. A sav novac koji je žrtva zaradila odlazio je njima.

Osim te žrtve, brinuli su i o zaradi koju su organiziranjem prostitucije zaradile još dvije Mađarice stare 19 i 29 godina. U njihovom slučaju odvijalo sve sve to u prva dva tjedna listopada ove godine. Omogućili su im da u Hrvatskoj pružaju seksualne usluge uz naplatu, a sav ostvareni novac su, i u njihovu slučaju, uzimali sebi, piše Jutarnji list.