Legendarni Šveđanin: "Hrvati su veliki i tromi, Švedska mi može zahvaliti"

Izbornik nizozemske rukometne reprezentacije, Šveđanin Staffan Olsson (61), komentirao je ispadanje svoje momčadi s Europskog prvenstva, ali i najavio rasplet skupine u kojoj Hrvatska i Švedska u srijedu u 20:30 igraju za prvo mjesto skupine, piše gol.hr.

Nizozemska je porazom od Hrvatske (35:29) ostala bez izgleda za nastavak natjecanja, a prethodno je izgubila i od Švedske. Olsson, legendarni švedski rukometaš i bivši izbornik Švedske, sad na klupi Nizozemske, vjeruje da je upravo njegova reprezentacija pomogla sunarodnjacima uoči susreta s Hrvatskom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Čini se da je Švedska malo jača. Zapravo sam mislio da će Hrvati biti umorniji u drugom poluvremenu protiv nas jer su igrali s malim brojem igrača... Na tome nam Švedska može zahvaliti. Izmorili smo ih trčanjem", rekao je Olsson uz osmijeh za Expressen.

Ozljede ih pokopale, ali ne žale

Olsson je kao ključni problem Nizozemaca istaknuo ozljedu Danija Baijensa.

"Plan je bio trčati puno s Lucom Steinsom i Danijem Baijensom jer su Hrvati veliki i tromi u obrani. Gubitak Baijensa bio je velik udarac za nas, a nismo imali ni dovoljnu razinu obrane u drugom poluvremenu."

Ipak, nije previše tugovao zbog ispadanja.

"Bili smo u jako teškoj skupini. Ponekad je poredak pravedan. Nadali smo se iznenađenju, ali nismo uspjeli. Dat ćemo sve od sebe protiv Gruzije, a žaliti sada nema smisla."

Švedska može do kraja

Iskusni Olsson ne krije ambicije za svoju bivšu reprezentaciju.

"Apsolutno vjerujem da Švedska može osvojiti turnir. Najmanje polufinale im je gotovo osigurano. Imaju dobar ždrijeb i sve je otvoreno."

Uoči ogleda Švedska – Hrvatska, koji će odlučiti tko ide u drugi krug s dvama bodovima, Olsson blagu prednost daje Šveđanima, no jasno je da ni jednu opciju ne isključuje.