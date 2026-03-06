Legendarni nogometaš nakon smrti sina: "Jedva mogu govoriti o njemu"

Michael Ballack, legendarni njemački nogometaš i bivša zvijezda Chelseaja, jedva je susprezao suze dok je prvi put javno progovorio o tragičnoj smrti svojeg 18-godišnjeg sina Emilija. Svijet mu se srušio 2021. godine kada je Emilio preminuo nakon što se četverokotač na kojem se vozio prevrnuo i prikliještio ga. Ballack je o nezamislivom gubitku govorio u intervjuu za Sky, prenosi Index.

Nesreća se dogodila u blizini obiteljske kuće za odmor u Portugalu. Prema policijskom izvješću, tinejdžer se vozio po neravnom terenu kada se vozilo prevrnulo unatrag i palo na njega. Vatrogasci su ga morali izvlačiti ispod olupine, no liječnici ga unatoč naporima nisu uspjeli oživjeti te je na mjestu proglašen mrtvim.

Portugalski dnevnik Jornal de Noticias tada je izvijestio da je Emilio izlazio s posjeda vozeći unatrag kada je izgubio kontrolu nad četverokotačem i završio na javnoj cesti, gdje ga je vozilo prignječilo. Navodno je alarmirala njegova baka. Emilio je večer proveo na obiteljskom roštilju s ocem, braćom te bakom i djedom.

"To ne možete ni zamisliti"

Na pitanje kako se nosi s gubitkom, Ballack je u intervjuu za emisiju "Moja priča" nakon duge stanke i dubokog udaha na njemačkom jeziku rekao: "Teško je". Zatim je ponovno zastao i ponovio iste riječi.

"To ne možete zamisliti. Ne možete to ni opisati riječima. To je proces potiskivanja. Svatko se s time nosi drugačije. Jedva mogu i govoriti o njemu. Volio bih reći puno više, ali me emocije preplave", kazao je Ballack dok su mu se oči punile suzama.

"Zato je to proces poricanja, u kojem se pokušavate nositi sa svakodnevnim životom, s mnogim stvarima koje vas motiviraju - posao, obitelj, vaši drugi sinovi", nastavio je.

"Naravno, svoju djecu volite više od ičega i želite im pružiti što je više moguće stabilnosti, topline i sigurnosti u životu. To je odgovornost koju nosite kao roditelj. Takav gubitak to, naravno, još više pojačava. Tada se javljaju i veći strahovi. Što bi se još moglo dogoditi?"

Novi pogled na život

Novinar je Ballacka pitao i kako se njegova perspektiva na život promijenila nakon nesreće. "Život je dragocjen. Život koji vodimo je apsolutno privilegiran. Sreća i nesreća također igraju veliku ulogu. Sudbina. Možete to zvati kako god želite, ali stvari se jednostavno događaju", odgovorio je.

"Unatoč svim pričama o sudbini, želim se s time suočiti. To mi ponovno daje snagu, taj zadatak, a istovremeno i spoznaju da život ide dalje", zaključio je Ballack. Emilio je bio srednji od njegova tri sina koje je dobio s bivšom suprugom Simone Lambe. Najstariji sin Louis rođen je 2001., a najmlađi Jordi 2005. godine.