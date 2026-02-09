Legendarni Jadrolonijin broj je na prodaju, početna cijena - 44.900 eura

Šibensko-kninska županija objavila je Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju putničkog broda „Tijat“, s ciljem odabira najpovoljnijeg ponuditelja, ali i očuvanja identiteta jednog od najpoznatijih brodova na istočnoj obali Jadrana.

Kako navode iz Šibensko-kninska županija, u postupku odabira, uz ponuđenu cijenu, osobito će se vrednovati očuvanje identiteta broda, njegovo održavanje u plovnom stanju te doprinos očuvanju pomorske baštine Šibensko-kninske županije.

Poziv je otvoren za sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, a zaprimljeni iskazi interesa vrednovat će se prema unaprijed definiranim kriterijima i bodovima. Postupak bodovanja provest će Povjerenstvo koje imenuje Županija, pri čemu je maksimalan broj bodova 100, a najveću težinu imaju cijena, plan buduće namjene broda i njegovo održavanje u plovnom stanju.

Iskaz interesa mora se dostaviti najkasnije do 12. ožujka 2026. godine u 12 sati, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici ili elektroničkim putem, uz obveznu naznaku „Iskaz interesa za kupnju broda ‘Tijat’ – ne otvarati“. Početna cijena broda, navedena u dokumentaciji, iznosi 44.900 eura, a zainteresirani kupci obvezuju se i na zadržavanje izvornog imena broda „Tijat“, kao i na njegovo povremeno pristajanje u Šibensko-kninskoj županiji radi sudjelovanja u javnim događanjima. Javni-poziv-za-iskazivanje-interesa-za-kupnju-broda-Tijat

Brod s bogatom poviješću

M/B Tijat je klasični putnički brod za lokalne linije, izgrađen 1955. godine u Brodograđevnoj industriji Split. Gotovo sedam desetljeća bio je dio flote Jadrolinija-e, gdje je plovio sve do 2023. godine. Do 1991. nosio je ime Ohrid, nakon čega je preimenovan u Hrid, a potom vraćen pod ime Tijat, pod kojim je i stekao kultni status među putnicima i pomorcima.

Šibensko-kninska županija otkupila je brod od Jadrolinije prije dvije i pol godine za 35 tisuća eura, nakon snažne javne kampanje i peticije građana koji su tražili da se brod ne pošalje u rezalište. Od tada je u sanaciju i osnovni remont uloženo nekoliko stotina tisuća eura, no planovi da Tijat postane ploveći brod-muzej pokazali su se financijski neodrživima.

Obnova preskupa, interes ipak postoji

Iako su motori broda u funkciji, Tijat trenutačno ne plovi. Prema procjenama, njegova potpuna obnova i prilagodba za dugoročno korištenje stajala bi više milijuna eura, što Županija nije u mogućnosti financirati.

„Samo tri brodogradilišta su odgovorila. Domaća šibenska kuća ponudila je 5,5 milijuna eura, splitska 4,5 milijuna, a jedan manji obiteljski škver 3,5 milijuna“, pojasnio je ranije župan Paško Rakić, dodajući kako ni osiguranih 1,2 milijuna eura nije bilo dovoljno za ozbiljan zahvat.

Unatoč teškoj odluci, iz Županije poručuju kako interes potencijalnih kupaca postoji.

„Imamo već nekoliko pisama namjere potencijalnih investitora i kupaca, što nam daje nadu da bi Tijat mogao dobiti novu priliku“, istaknuo je župan, naglašavajući kako nikome nije svejedno kako će završiti sudbina broda koji za mnoge ima veliku emocionalnu i povijesnu vrijednost.

Objavom Javnog poziva Šibensko-kninska županija poručuje kako želi transparentan postupak, ali i rješenje koje će omogućiti da legendarni Tijat, ako već ne kao županijski projekt, nastavi živjeti kao dio hrvatske pomorske baštine, umjesto da završi zaboravljen i izvan mora kojem je cijeli život pripadao.