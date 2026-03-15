Legendarni crnogorski trener završio u bolnici, liječnici se bore za očuvanje transplantiranog bubrega

Duško Vujošević (67), najtrofejniji trener u povijesti beogradskog Partizana i jedan od najcjenjenijih europskih košarkaških stručnjaka, prolazi kroz teško životno razdoblje zbog narušenog zdravlja. U nedjelju je hitno hospitaliziran u Urgentnom centru u Beogradu zbog ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, a liječnici se trenutačno bore za očuvanje bubrega koji mu je transplantiran prije manje od godinu dana. Njegovo stanje, iako stabilizirano, i dalje zahtijeva stalan liječnički nadzor i zbog prijašnje teške upale pluća i problema sa srcem.

Problemi legendarnog trenera započeli su prije više godina kao posljedica dijabetesa, bolesti s kojom se dugo bori. Visoka razina šećera u krvi s vremenom je dovela do oštećenja krvnih žila i otkazivanja bubrega, zbog čega je od 2016. godine bio primoran tri puta tjedno odlaziti na višesatne dijalize. Nažalost, bolest je ostavila i druge posljedice. U rujnu 2017. godine, dok je vodio reprezentaciju Bosne i Hercegovine, zbog gangrene uzrokovane dijabetesom morao mu je biti amputiran četvrti nožni prst.

Hitno je prebačen iz Bratislave u Beograd, a o težini situacije svjedoče njegove tadašnje riječi.

​- Teško mi je i zbog bolova i zbog činjenice da neću biti s momcima koje sam toliko zavolio, stvorio odnos s njima i koji su toliko talentirani - izjavio je tada, pokazujući koliko mu je košarka značila i u najtežim trenucima.

Godine čekanja na novi organ i iscrpljujućih dijaliza završile su u svibnju 2025., kada je Duško Vujošević podvrgnut uspješnoj transplantaciji bubrega. Operacija je izvedena u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije, koja je postala odredište za pacijente iz regije zbog dugih listi čekanja u matičnim zemljama. Procedura nije jeftina, no za Vujoševića je predstavljala jedinu nadu za povratak normalnom životu. Nakon operacije koju je izveo dr. Oljeg Kalaček, činilo se da je najteži dio iza njega, ali zbog ponovnih problema ostat će na promatranju u bolnici.

Rođen 3. ožujka 1959. u Titogradu (danas Podgorica), Vujošević se s obitelji preselio u Beograd kao petogodišnjak. Trenersku karijeru započeo je nevjerojatno rano, već sa 17 godina, a njegovo ime postalo je sinonim za Partizan. U nekoliko mandata na klupi 'crno-bijelih' osvojio je nevjerojatna 23 trofeja, uključujući 12 titula prvaka države, pet nacionalnih kupova i pet naslova regionalne ABA lige.

Pod njegovim vodstvom Partizan je osvojio i međunarodni Kup Radivoja Koraća 1989. godine te dva puta stigao na Final Four Eurolige, 1988. u Gentu i 2010. u Parizu. Kao kruna karijere stigla je i nagrada "Aleksandar Gomeljski" za najboljeg trenera Eurolige 2009. godine.

Kroz sve životne i zdravstvene izazove, najveća podrška Dušku Vujoševiću bila je njegova supruga Ana, koja je s njim provela i najteže dane tijekom liječenja i boravka u Minsku. Ljubav prema košarci prenio je i na sina Luku, koji je krenuo očevim stopama. Nakon što je proveo vrijeme kao pripravnik u stručnom stožeru Željka Obradovića, Luka Vujošević je u ožujku 2026. godine i službeno postao stalni član Partizanovog stručnog tima, nastavljajući tako obiteljsku tradiciju u klubu u kojem je njegov otac ispisao povijest.