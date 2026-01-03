Legendarne frizure hajdukovaca: evo tko ih je stvarao i odakle je dolazila inspiracija

„Cili zlatni Prag nema Meštre tako zlatne ruke ka’ šta su Vaše“, govorio je Tonći u Velo misto Meštru – Tonći, lik koji je kasnije krenuo pogrešnim putem, a bio je veliki igrač…

Tako nas je ponovno podsjetila Facebook stranica „Hajduk kroz povijest“ na hajdučke uspomene, kao i uvijek, pogotovo ovako kad počne Nova godina pa se prebire po sjećanjima.

Meštrove zlatne ruke davno su uređivale frizure hajdukovaca u Smojinom i Marušićevom „Velom mistu“, u toj „finoj zanatskoj radnji“ na Voćnom trgu u Splitu, gdje je godinama stolovao splitski brijač Duka, koji je i inspirirao Smoju za lik Meštra – velikog hajdukovca i stručnjaka, kojeg je maestralno u toj kultnoj seriji utjelovio veliki glumac Boris Dvornik.

Pa tako u fotogaleriji imamo frizure hajdukovaca: dugokosog Ivicu Šurjaka, kao da još vijori kosom po lijevome krilu, Žungula, koji će je ubrzo prošetati po njujorškom klubu Studio 54, Boljata, Jarnija, Džonija, ljepuškastog Borišu Đorđevića, Buljana, Bokšića… u Rambo stilu Zorana Varvodića i Nikicu Cukrova. Tu su i meštri zlatnih ruku Boris Dvornik i njegov odani Papundek, nažalost također preminuli glumac Duško Valentić.

Podsjetnik je to na sve naše hajdučke godine – od Stare plinare do Poljuda, danas kada nema više ni Dukine brijačnice i kad su odavno srušene skaline Staroga placa, baš kao u onoj staroj i lijepoj pjesmi splitskih Delfini.

Ostala su sjećanja, koja ne damo nikome.

Fotografije pogledajte ovdje.