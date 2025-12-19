Legenda PSV-a o Perišiću: Ne Messi, ne Ronaldo, on je pravi uzor mladima

Bivši marokanski nogometaš Ali Boussaboun (46) ne skriva oduševljenje profesionalnim stavom Ivana Perišića (36), koji se nakon oporavka od ozljede vratio na teren. Hrvatski reprezentativac bio je strijelac u utakmici nizozemskog kupa protiv trećeligaša GVVV-a (3:0), čime je potvrdio svoju važnost za momčad PSV-a, piše Voetbalprimeur. Bio mu je to 21. nastup ove sezone, a ima tri gola i deset asistencija.

Perišić se prije nekoliko tjedana ozlijedio te je rehabilitaciju odradio u Hrvatskoj uz pomoć osobnog terapeuta, piše nizozemski medij. Unatoč pauzi, iskusni krilni napadač silno se želio što prije vratiti u igru. Priliku je dobio kao zamjena u susretu protiv amaterske momčadi GVVV-a i odmah ju je iskoristio, postigavši posljednji pogodak u pobjedi PSV-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Perišić kao uzor mladima

Boussaboun je u emisiji Voetbalpraat na ESPN-u istaknuo Perišića kao savršen primjer mlađim generacijama. "Uživam u takvim igračima", rekao je Boussaboun.

"Rekao bih mladim igračima da uzmu Perišića kao primjer. Mladi igrači, naravno, imaju Messija i Ronalda za primjer, ali ja bih rekao: uzmite njega. Pogledajte što on radi za to i kako živi te kako je u toj dobi još uvijek toliko važan za momčad", rekao je Boussaboun, koji je 13 puta igrao za Maroko kao krilni napadač, dok je gotovo cijelu klupsku karijeru proveo u Nizozemskoj.

Veliki radnik

Perišić je poznat kao veliki radnik koji je tijekom karijere često na društvenim mrežama objavljivao kadrove priprema i time oduševio navijače. Jedan od najvećih podviga ostvario je kada se nakon teške ozljede koljena kao igrač Tottenhama u tridesetim godinama vratio na najvišu razinu, prenosi Index.

U PSV je došao u ljeto prošle godine nakon što je Hajduku isplatio 200.000 eura, koliko mu je iznosila izlazna klauzula. Otada je za PSV u 56 utakmica postigao 19 pogodaka i namjestio 21 gol.