Legenda Hajduka: "U Hajduku su financije problem, nisu otišli ni na pripreme. U moje vrijeme se moglo barem na Kupres"

Hajduk se u Splitu priprema za drugi dio sezone SuperSport HNL-a. Momčad trenera Gonzala Garcíje pobijedila je Croatiju iz Zmijavaca u prijateljskoj utakmici, a slijede im susreti s Posušjem (14. siječnja) i Širokim Brijegom (17. siječnja). Dok se pripremaju, Splićani rade i na transferima, ponajprije izlaznim. Najveća priča je potencijalni odlazak Branimira Mlačića (18), za kojeg se zanima Inter.

O zbivanjima u Hajduku govorio je Ivan Pudar (64), legendarni golman Hajduka. U razgovoru za Sportklub, upitan je o velikim transferima u hrvatskoj ligi kakvih ove zime još nije bilo.

"Nema ih i neće ih ni biti vjerojatno. Naša liga je u padu, o čemu često pričam. Klubovi nemaju novca za prava pojačanja, koja treba platiti, pa se sve svodi na dovođenje stranaca. Pazite, da se ne shvati krivo, ništa nemam protiv stranih igrača. Uostalom, i ja sam igrao u inozemstvu, ali isključivo sam za kvalitetu", ističe Pudar.

"Sjećam se što se ljetos govorilo o Pajazitiju"

Iz Hajduka su ove zime otišli Fran Karačić (Osijek), Edgar González (prekid posudbe), Ivan Lučić (Miedz Legnica) i Marko Capan (Žalgiris).

"U Hajduku već dugo nema promišljene transferske politike. Ljetos su doveli 8, 9 igrača, pretežito stranaca, i nitko se još nije pokazao kao pojačanje. Dapače, neki su već otišli ili su na odlasku, što samo potvrđuje da nema prave sportske politike, ali nitko ne preuzima odgovornost.

Igrači godinama dolaze, neki kada zabiju jedan gol, od njih se prave Messiji, ali se brzo pokaže njihova prava vrijednost. Da su doveli Fruka i svojedobno Miereza umjesto tih pustih 'pojačanja', bilo bi sigurno bolje za klub.

Sjećam se što se ljetos govorilo o Pajazitiju, da bi ubrzo završio na klupi. Karačić je došao kao pojačanje, a sada bivši član Lokomotive govori da mu je želja bila odlazak u Osijek", izjavio je Pudar.

"S novcem od Mlačića dobit će se mjesec i pol dana mira"

Prema trenutnim informacijama, Mlačić bi mogao otići za otprilike pet milijuna eura. "Ma, da vam kažem nešto, normalno je da se igrači prodaju, ali taj novac koji će se dobiti za Mlačića, ako se realizira transfer, neće se utrošiti na dolazak pravih pojačanja za proljeće, na igrače koji rade razliku.

S tim novcem dobit će se mjesec i pol dana mira za plaće, za tekuće poslovanje. Puno je zaposlenika, treba isplatiti sve te plaće. Financije su problem, što se ogleda i u činjenici da je momčad ostala u Splitu ove zime, nije se nigdje otišlo na pripreme. Pa, u moje vrijeme barem se otišlo par dana trčati malo na Kupres", komentirao je Pudar i dodaje:

"Sigurno da Hajduk ima unutarnje rezerve, ali njih treba znati iskoristiti. Treba, međutim, biti oprezan kod najava jer se neki igrači nakon 1–2 utakmice dižu u nebesa, pa ih nema nigdje na mapi."

"Priča o 20 godina bez titule postala je dosadna"

Hajduk ima bod manje od vodećeg Dinama. "Naravno da nije ništa unaprijed izgubljeno, ali meni je ta priča o 20 godina bez titule već postala pomalo dosadna. Hajduk se godinama utapa u sivilu prosječnosti, nema ga ni blizu Europe, i o čemu mi govorimo?", pita se Pudar.

Tko je Ivan Pudar?

Pudar je nekadašnji golman i trener te legenda Hajduka. Branio je za splitski klub sa 18 godina u utakmici Kupa prvaka protiv HSV-a. Bio je u Hajduku od 1979. godine do 1990. Nastupao je kasnije za portugalske klubove Espinho i Boavistu. Branio je jednu utakmicu i za reprezentaciju Jugoslavije.

Kasnije se okušao kao trener. Bio je pomoćnik Slavenu Biliću u Hajduku 2002. godine. Vodio je kadete i juniore, a zatim i seniorske momčadi Omiša, Solina, Mosora i Šibenika, s kojim je stigao do 4. mjesta u prvoj hrvatskoj ligi.

U Hajduku je 2007. godine naslijedio Zorana Vulića na klupi, ali je nakon pet kola dobio otkaz zbog loših rezultata. Ostatak trenerske karijere proveo je trenirajući hrvatske niželigaše Hrvatski dragovoljac, Segestu, Solin, Zadar i Split.

Prošle godine kandidirao se za novog predsjednika Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske. Početkom rujna podnio je žalbu nakon što mu je za kandidaturu rečeno da nije pravovaljana. Žalba je bila odbačena jer je sam sebe kandidirao, odnosno kandidatura je podnesena od neovlaštene osobe. Predsjednik Saveza na kraju je postao Hrvoje Maleš, kandidat kojeg je podržao i Hajduk.