Ledo povlači jedan proizvod zbog sumnje na metalno strano tijelo u proizvodu

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače kako je tvrtka Ledo plus d.o.o., Zagreb, iz predostrožnosti povukla proizvod Njoki Premium od 500 grama, LOT broja L:250312, s rokom trajanja do 12. ožujka 2026. godine. Razlog opoziva je potencijalna prisutnost stranog tijela metalnog podrijetla.

Prema priopćenju, proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) 178/2002 kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti zakona o hrani te postupci u području sigurnosti hrane. Informacija je objavljena i na službenim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), gdje se redovito ažuriraju obavijesti za potrošače.

Ledo: "Molimo kupce da ne konzumiraju proizvod"

Tvrtka Ledo uputila je apel kupcima koji su već nabavili sporni proizvod.

"Pozivamo sve kupce koji su kupili proizvod iz serije L:250312 s rokom trajanja 12. ožujka 2026. da ga ne konzumiraju te da ga vrate u trgovinu u kojoj su ga kupili, uz predočenje valjanog računa", stoji u priopćenju.

Potrošačima savjetuje se oprez

Iz Državnog inspektorata naglašavaju da je mjera povlačenja donesena samoinicijativno, iz predostrožnosti, s ciljem zaštite potrošača i osiguravanja sigurnosti hrane na tržištu.