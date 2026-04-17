LEAPin stiže u Split: Besplatna konferencija za mlade o karijeri, zapošljavanju i javnom nastupu

LEAPin stiže u Split: Besplatna konferencija za mlade na Aspira Sveučilištu

Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) organizira LEAPin konferenciju koja će se održati 28. travnja 2026. na Aspira University u Split, od 14:00 do 16:00 sati.

U okviru konferencije LEAPin Split, sudionici će imati priliku educirati se o temama poput razvoja karijere, zapošljavanja i komunikacijskih vještina kroz inspirativna predavanja i praktične radionice. LEAPin konferencije dio su međunarodne platforme LEAP Summit, jedne od najvećih konferencija za mlade u regiji koja svake godine okuplja studente, mlade profesionalce, poduzetnike i stručnjake iz različitih industrija.

Program konferencije započinje u 14:00 sati predavanjem Karle Penović iz Infobip na temu privlačenja talenata i procesa zapošljavanja. Sudionici će imati priliku saznati kako kompanije prepoznaju i biraju kandidate te što je ključno za uspjeh na današnjem tržištu rada.

Nakon predavanja slijedi LEAP EDU radionica javnog nastupa koju će voditi Laura Bezić Burica. Kroz interaktivni pristup, sudionici će razvijati vještine javnog govora, samopouzdanja i prezentacije – kompetencije koje su sve važnije u profesionalnom okruženju.

Cilj LEAPin konferencije je mladima približiti stvarna poslovna iskustva te ih potaknuti na profesionalni razvoj, razvoj vještina i aktivno uključivanje u poslovnu zajednicu. Kroz edukativni program sudionici dobivaju priliku steći nova znanja, razvijati praktične vještine i povezati se s drugim mladima sličnih interesa.

LEAPin Split organizira Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) u sklopu programa Coca-Cola #YouthEmpowered, uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, ali je potrebna prethodna prijava.

