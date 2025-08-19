Lažni majstor od žene u Dalmaciji uzeo 5700 eura

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem osumnjičenim za prijevaru.
Prema policijskom izvještaju, on je u razdoblju od kolovoza 2023. do kolovoza 2024. godine u Bilicama od 55-godišnje žene u četiri navrata primio ukupno 5700 eura kao avans za izvođenje radova na njezinoj obiteljskoj kući. Međutim, ugovorene radove nikada nije obavio, a potom je potpuno prekinuo komunikaciju s oštećenom.
Zbog ovih sumnji, protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
