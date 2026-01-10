Lažni liječnik prevario 72-godišnjakinju: Ostala bez nekoliko tisuća eura i zlata

Jučer, 9. siječnja oko 13,30 sati nepoznati počinitelj nazvao je oštećenu 72 - godišnjakinju i lažno joj se predstavio kao liječnik te zatražio novac za liječenje njezinog sina koji je slomio nogu i potrebna mu je hitna operacija, priopćila je PU virovitičko-podravska.

Oštećena je povjerovala u lažnu priču pozivatelja te prema njegovoj uputi na adresi svog stanovanja na području grada Virovitice nepoznatoj ženskoj osobi predala je više tisuća eura i zlatni nakit.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.

"Policijska uprava virovitičko - podravska ponovno informira građane da budu na oprezu! Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja - kontakt ostvaruju telefonskim pozivom.

Upozoravamo građane da obrate pozornost na pozive koje zaprime:

Od nepoznate osobe mobitelom/telefonom,

Osobe se predstavljaju kao liječnici raznih bolnica,

Navode kako je dijete osobe s kojom su oni uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo,

Objašnjavaju kako je za daljnje liječenje potrebno žurno platiti liječnicima,

Traže da se novac hitno donese na određenu lokaciju.

Građane savjetujemo da, ukoliko zaprime ovakav poziv, odmah prekinu daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192", poručuje policija.