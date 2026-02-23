Laura ostala bez udova nakon što je pojela i pripremila ribu: 'Zamalo je izgubila život'

Majka iz Kalifornije tragično je ostala bez obje ruke i noge nakon što su joj prsti i stopala pocrnjeli zbog teške bakterijske infekcije, koju je dobila nakon što je pojela nedovoljno termički obrađenu ribu.

Laura Barajas (40) iz Kalifornije zarazila se opasnom bakterijom u srpnju 2024. godine. Sve se dogodilo nakon što je pojela ribu tilapiju koju je prethodno kupila na lokalnoj tržnici u San Joseu i sama pripremila. Nakon višemjesečne borbe s po život opasnom infekcijom u bolnici, liječnici su joj morali amputirati sva četiri uda kako bi joj spasili život.

Ova majka šestogodišnjeg dječaka pripremila je i pojela ribu sama, a njezina prijateljica Anna Messina ispričala je kako je Laura zbog tog obroka "zamalo izgubila život".

"Sve je ovo jako teško palo svima nama. Užasno je. Ovo se moglo dogoditi bilo kome od nas", izjavila je Messina za News 19.

"Prsti su joj bili crni, stopala su joj bila crna, donja usna također. Imala je potpunu sepsu i otkazivali su joj bubrezi", dodala je Anna, opisujući stravično stanje u kojem se njezina prijateljica našla.

Liječnici sumnjaju na smrtonosnu bakteriju

Medicinski stručnjaci vjeruju kako je infekciju uzrokovala Vibrio vulnificus, opasna vrsta bakterije na koju je nedavno upozorio i američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Prema izvješću Mirrora, CDC godišnje zabilježi između 150 i 200 slučajeva zaraze ovom bakterijom, a šokantan je podatak da otprilike jedna od pet zaraženih osoba premine.

Osobe s oslabljenim imunitetom suočavaju se s povećanim rizikom od ovog smrtonosnog patogena.

Kako se zaštititi?

Dr. Natasha Spottiswoode, specijalistica za zarazne bolesti na Sveučilištu Kalifornija u San Franciscu (UCSF), pojasnila je na koje se načine ljudi mogu zaraziti.

"Ovom bakterijom možete se zaraziti na dva načina: jedan je da pojedete nešto što je njome kontaminirano, a drugi je izlaganjem posjekotine ili tetovaže vodi u kojoj ova bakterija živi", objasnila je.

"Ljudi bi trebali poduzeti razumne mjere opreza. Primjerice, ako imate posjekotinu, izbjegavajte uranjanje u vodu dok rana u potpunosti ne zacijeli", savjetovala je dr. Spottiswoode.

Tragičan slučaj Laure Barajas služi kao stravično upozorenje na opasnosti koje vrebaju iz nedovoljno kuhane morske hrane te važnost pravilne pripreme i rukovanja namirnicama, kao i opreza pri izlaganju otvorenih rana potencijalno zagađenim vodenim okruženjima, piše Net.hr.