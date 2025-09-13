Latković nakon gola Hajduku: "Nemam posebnu tajnu"

Nakon utakmice dojmove je podijelio strijelac prvog gola, crnogorski ofenzivac Aleksa Latković.

"Dva rana gola usmjerila su utakmicu i donijela nam važna tri boda. Čestitam suigračima i stručnom stožeru. Nemam posebnu tajnu, jednostavno u svaku utakmicu ulazim maksimalno. Idemo korak po korak, svaka sljedeća je najvažnija – sad nas čeka Lokomotiva. Protiv velikih momčadi igramo dobro, sad to moramo prenijeti i na ostale dvoboje."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Komentirao je i svog suigrača Iurija Tavaresa: "Sjajan je igrač, užitak je igrati s njim. Odlično se nadopunjujemo i zahvalni smo što ga imamo u momčadi."