Lasagna se javio nakon preuzimanja prvog mjesta na kladionicama: "Upravo se dogodilo nešto ludo..."

Baby Lasagna se javio na Instagramu nakon što je Hrvatska preuzela vodstvo na eurovizijskim kladionicama.

"Upravo se dogodilo nešto ludo... Ne mogu ni reagirati, budući da ne shvaćam još uvijek... Hrvatska je preuzela prvo mjesto za pobjedu na Eurosongu, prema eurovizijskim kladionicama. Što?" rekao je Lasagna.

Posjetimo, Ukrajina je imala uvjerljivo vodstvo prije Dore, a nakon Dore je Baby Lasagna je sve nadoknadio i sada se prvi put nalazi na prvom mjestu Eurosong kladionica.

Vrijedi napomenuti da je Italija pala za jedno mjestu i trenutno su četvrti. Po kladionicama je na trećoj poziciji Island, no oni još nemaju svoju pjesmu za Eurosong.

Od ostalih, Belgija je na petom mjestu, Švedska na šestom, a nakon njih je Velika Britanija i Francuska.

Baby Lasagna (Marko Purišić) just posted this Instagram story about Croatia taking the first place in Eurovision odds and he's too cute! You can just tell he's soooooo happy and so shocked!!! #Dora2024 #ESC #CROATIA #Eurovision #Eurovision2024 #BabyLasagna #RimTimTagiDim pic.twitter.com/mePAckYZw9

— Tea 🇭🇷 (@dreampai1) February 29, 2024