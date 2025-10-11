Kvar minibusa usporio promet na brzoj cesti Solin–Klis

Hrvatski autoklub jutros je izvijestio da se zbog minibusa u kvaru na brzoj cesti Solin–Klis u smjeru Split–Sinj, iznad tunela Mačkovac, promet odvija uz privremenu prometnu signalizaciju. Vozačima se savjetuje dodatan oprez prilikom prolaska tom dionicom.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje, a povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Iz HAK-a pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U pomorskom prometu jutros nema poteškoća, a trajektne i katamaranske linije plove prema redu plovidbe.