Kupujete preko interneta? Nemojte se zeznuti kao 48-godišnjak iz Dalmacije...

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu 48-godišnjaka.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni tijekom lipnja 2025. godine, s unaprijed stvorenom namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi, preko društvene mreže oglasio prodaju neispravne računalne opreme, koju je prodao 48-godišnjaku za novčani iznos od 200 eura.

Nakon što je oštećeni shvatio da je prevaren kontaktirao je prodavatelja, koji do podnošenje kaznene prijave nije zamijenio neispravnu računalnu opremu ispravnom, niti je vratio 48-godišnjaku navedeni novčani iznos.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare protiv 21-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.