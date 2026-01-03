Kupovali smo ranije, naručivali online i lovili popuste. Evo kako je izgledala blagdanska potrošnja ove godine

Prosinac je i ove godine potvrdio status jednog od mjeseca najveće potrošnje. Blagdanska atmosfera, bogati stolovi, darovi ispod bora i lov na popuste ispraznili su mnoge novčanike, ali su istodobno napunili trgovine i trgovačke centre. I dok se jedni pitaju jesu li potrošili previše, drugi priznaju da su pokušali "proći što povoljnije", a treći se sve češće vraćaju pitanju: jesu li blagdani postali utrka u trošenju ili još uvijek imaju svoj pravi smisao.

Prema istraživanju portala za usporedbu cijena Koliko.hr, provedenom tjedan dana uoči Božića u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP), cijena standardne blagdanske prehrambene košarice za četveročlanu obitelj u prosjeku iznosi 342,25 eura. Riječ je o osnovnim namirnicama koje se tradicionalno nalaze na blagdanskom stolu: od mesa i ribe do kolača i pića.

"Iskreno, više nas ništa ne iznenađuje. Sve je poskupjelo, ali Božić je jednom godišnje pa se ipak potrudimo da stol bude bogat", kaže nam jedna majka. Dodaje kako su kupovinu podijelili u nekoliko tjedana.

"Najskuplje stvari kupili smo ranije, kad su bile akcije, a svježe namirnice ostavili za zadnje dane", kaže.

Slično razmišljaju i drugi građani s kojima smo razgovarali. Većina priznaje da je upravo planiranje ključno pitanje: kada i kako kupovati da bi se prošlo povoljnije.

"Ako sve kupujete zadnja dva dana, onda sigurno potrošite više. Mi već početkom prosinca pratimo letke i akcije", kaže nam jedan umirovljenik.

Trgovci zadovoljni, promet raste

S druge strane pulta, prodavači i trgovci bilježe još jednu uspješnu blagdansku sezonu. Prosinac je tradicionalno najintenzivnije razdoblje potrošnje u godini, a ni ova godina nije iznimka. Podaci od početka mjeseca potvrđuju nastavak pozitivnih trendova u maloprodaji, a dodatni zamah očekuje se i od zimskog sezonskog sniženja koje je započelo 27. prosinca.

"Gužve su bile stalne, pogotovo u tjednu prije Božića. Ljudi su kupovali sve, od hrane do poklona", kaže nam prodavačica. Dodaje kako se najviše tražilo meso, slastice i poklon-paketi: "Neki su kupovali planski, ali bilo je i puno impulzivne kupnje."

Brojke to i potvrđuju. Najveća potrošnja ostvaruje se upravo u tjednu uoči Božića. Prošle godine dan najjače potrošnje bio je 23. prosinca, kada je fiskalizirano više od 5,8 milijuna računa u ukupnom iznosu od 136 milijuna eura. Ove godine, istog datuma, zabilježeno je još više – više od 6,1 milijun računa u ukupnom iznosu većem od 140 milijuna eura.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, rast realnog prometa u trgovini na malo traje već 31 mjesec zaredom na godišnjoj razini. U prvih deset mjeseci ove godine promet je realno porastao za 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje lani, a pozitivan trend nastavljen je i u prosincu. Od početka mjeseca do 23. prosinca ostvaren je promet od više od 2 milijarde eura, a procjene govore da bi ukupna prosinačka potrošnja mogla dosegnuti čak 2,5 milijarde eura.

Koliko se troši na poklone?

Osim hrane, značajan dio blagdanskog budžeta odlazi i na poklone. Građani priznaju da su iznosi vrlo različiti.

"Za djecu se ne štedi, ali odraslima smo ove godine kupovali simbolične poklone", kaže nam Marina. "Ukupno smo potrošili oko 300 eura na darove."

Jeste li donijeli novogodišnju odluku? Da

Ne

S druge strane, ima i onih koji su morali biti znatno oprezniji.

"Iskreno, pokloni su nam bili skromniji nego ranije. Više pažnje posvetili smo zajedničkom druženju nego cijenama", kaže jedan mladi par.

Je li to puno ili malo? Ovisi o perspektivi, ali mnogi se slažu da se granica "normalne" potrošnje pomaknula. Ono što je prije nekoliko godina bilo dovoljno, danas je često tek osnovno.

Kupnja se seli na Internet

Jedan od jasnih trendova ove godine je i snažan rast online kupovine. Prema istraživanju Hrvatske gospodarske komore, u posljednja tri mjeseca na internetskim trgovinama kupovalo je 75 posto građana, što je četiri posto više nego lani. Prosječan kupac naručivao je na 2,25 internetskih stranica.

Najaktivniji su mladi u dobi od 16 do 29 godina. Čak 94 posto njih kupovalo je online, a žene su i dalje češće online kupci od muškaraca.

"Lakše je, brže i često povoljnije", kaže nam studentica Petra, koja je većinu poklona naručila putem interneta.

Slijede sniženja, ali i porast impulzivne kupnje

Kraj prosinca donosi i početak zimskih sezonskih sniženja, koja mogu trajati do 60 dana. Stručnjaci upozoravaju na oprez.

Istraživanja pokazuju da gotovo polovica potrošača kupuje impulzivno, pri čemu su žene sklonije takvoj kupnji nego muškarci.

"Popusti često zavode, ali važno je pitati se treba li nam to što kupujemo", savjetuju iz udruga za zaštitu potrošača.

Pravi smisao blagdana

I dok brojke govore o milijardama eura, mnogi se na kraju ipak vraćaju jednostavnom pitanju – što su blagdani bez obzira na potrošnju?

"Nije sve u novcu. Najvažnije je da smo zajedno", kaže nam starija gospođa, a s njom se slažu i mnogi naši sugovornici, iako priznaju da je lako pasti u zamku konzumerizma.

Na kraju, možda su upravo ti trenuci zajedništva, a ne iznos na računu ili vrijednost poklona, ono što blagdane čini vrijednima pamćenja. Božićni filmovi uglavnom se slažu s tom porukom, pa možda i imaju pravo.