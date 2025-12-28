Kupila je kartu za autobus, a kada se htjela ukrcati uslijedio je šok: "Ovo mi je prvi put..."

Iz Rijeke u Zagreb Adriana je u subotu planirala autobusom - kupila je kartu, ali na kolodvoru ju je dočekao hladan tuš. Vozač je u autobus nije htio pustiti.

"Nije mi dozvoljen bio ulazak s psom vodičem uz objašnjenje da oni ne prevoze životinje. Objasnila sam šoferu da postoji zakon prema kojem ja apsolutno imam pravo s radnim psom ući u sav javni prijevoz, čak sam i pokazala iskaznicu Fantovu, međutim gospodin je rekao da ne dolazi u obzir, da ne želi imati problema zbog mene", ispričala je Adriana Katić koja je pozvala i policiju, piše dnevnik.hr.

Tek nakon razgovora s policijskim službenicima vozač je popustio. Ona se, kaže, i ranije sretala sa sličnim situacijama: "Tako da sam na početku mislila da će biti samo jedna od tih situacija gdje ću ja morati objašnjavati da je ovo moj pas radni, da je vodič, da je to moj pomagač. Međutim, ovo mi je prvi put da sam morala potražiti pomoć policije kako bi mogla ostvariti svoje pravo."

Iz riječke policije kažu da se radilo o nesporazumu, nema elemenata prekršaja.

"Pas vodič je pas koji pomaže osobama s oštećenjem vida u samostalnom kretanju. Osoba koja se koristi psom vodičem ima pravo pristupa u sve javne objekte i javni prijevoz", objašnjava Gordana Karlovčan, pomoćnica ravnatelja Centra Silver.

Riječ je o pravu pristupa u kulturne, odgojno-obrazovne, zdravstvene ustanove, sportske objekte, ali i u tramvaj, autobus, taksi, avion.... I to bez plaćanja dodatne naknade za psa jer ne radi se o kućnim ljubimcima.

"On je točno naučen da se ponaša na određeni način i da u određenom trenutku obavlja određenu zadaću za svog korisnika", navodi Karlovčan, javlja dnevnik.hr.

Svoju priču Adriana je podijelila kako bi osvijestila one koji se susreću s osobama koje imaju psa vodiča i kako se neugodne situacije, vrlo stresne i za korisnika i psa više ne bi ponavljale.