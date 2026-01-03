Close Menu

Kupci u našem poznatom trgovačkom lancu zgroženi: "Treba to dati pojesti onome tko je napravio"

Užas

Na Facebook stranici Halo, inspektore objavljena je nova kritika na račun trgovačkog lanca Plodine. Ovoga puta upozorenje se odnosi na, kako navode administratori stranice, neodgovorno rukovanje prehrambenim proizvodima.

Prema njihovim tvrdnjama, u jednoj od poslovnica Plodina u Pula zabilježena je prodaja mesa kojem je rok trajanja istekao prije više od 50 dana, što je izazvalo zabrinutost potrošača i lavinu komentara na društvenim mrežama.

- "PLODINE", 52 DANA POSLIJE ISTEKA ROKA TRAJANJA OVO SE NE SMIJE PRODAVATI, KAMOLI JESTI !!!

U Plodinama kao da namjerno žele nekoga poslati u bolnicu. Svako malo pišemo kako potrošači nalaze HRANU kojoj je rok davno prošao i ni po kojem zakonu ili zdravom razumu se ne bi smjeli naći u prodaji.

Tako i u današnjem slučaju iz Pule gdje netko očito s namjerom to čini.

Naime, na talijanskim junećim pretkuhanim tripicama "Uboldi" lijepo i vidljivo piše: "Upotrijebiti do" 12. 11. 2025. godine. Ali, netko je u pulskim Plodinama odlučio te tripice/fileke jučer, 2. 1. 2026. ponovno izvagati i staviti ih u prodaju iako im je rok prošao prije čak 52 dana!?!

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izričito navode kako se "oznaka “upotrijebiti do” na hrani odnosi na sigurnost tj. ukazuje na datum do kojeg se hrana MOŽE konzumirati, a nakon njegovog isteka se NE SMIJE konzumirati, bez obzira što nema vidljive promjene u izgledu i mirisu."

To u Plodinama, izgleda, ne žele znati ili namjerno rade to što rade.

I recimo kako je sve dobro dok se netko ne otruje... Samo tada će za sve biti kasno. A Plodine i svi drugi trgovački lanci koji to čine mogli bi doživjeti NEZAPAMĆENU kaznu.

A mi ćemo rado svjedočiti protiv svih - stoji u objavi.

