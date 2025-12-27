Kupci u lovu na popuste, a prevare vrebaju: Što je stvarno sniženje, a što trik?

Počelo je ono što su mnogi mjesecima čekali: sezonsko zimsko sniženje! Trgovci tako nastoje privući kupce nakon blagdanskog shopping ludila, a cijene bi mogle padati i do 70 posto. No, kako prepoznati stvarne popuste, a kako prevare, piše Danas.hr.

Božićna shopping groznica je iza nas, a slijedi razdoblje privlačenja kupaca sezonskim popustima. Edita iz Zagreba primjećuje: „Ljudi se pomame, vidite kad je sve crveno i žuto i veliki popusti, ali ja ne vjerujem.“

S druge strane, Ivan i Barica Hostić iz Zaboka priznaju da su potrošili dosta za Božić, ali sada traže nešto malo bolje, iako to znači i nešto skuplje, pa idu na popust.

U trgovinama odjeće i obuće popusti su zasad najčešće od 20 do 40 posto, a dio kupaca kaže da su zadovoljni ponudom. Mirjana iz Zagreba komentira: „Bili smo u kinu i završili s tenisicama za sina, na 50 posto su bile. Trudim se kupiti ono što mi treba, nekad se zaletim obzirom na dvoje djece pa malo pretjeram.“

Pavle iz Luksemburga dodaje da su cijene obuće i odjeće u Hrvatskoj slične kao tamo, no primjećuje razliku u plaćama.

Kako bi se spriječila nepoštena praksa, trgovci moraju označavati najnižu cijenu u proteklih 30 dana, cijenu prije sniženja te sniženu cijenu. Marko Župa, konzultant Udruge trgovine i logistike, pojašnjava: „Ako ste vi namjerno podignuli cijenu proizvoda jučer da biste danas pokazali da je on na popustu 50, 60 posto, to će se vidjeti na etiketi, tako da nikakva manipulacija tim cijenama nije moguća - a online? I za online vrijede ista takva pravila.“

Oprez pri online kupovini u vrijeme popusta

Popusti će se do kraja veljače postepeno povećavati, ovisno o svakom trgovcu ponaosob i njihovim pregovorima s dobavljačima. Ipak, u ove zimske dane mnogi će radije tražiti popuste iz topline svog doma. Prema podacima Udruge trgovine i logistike, online kupovina u Hrvatskoj je 2025. godine porasla za 40%, a u tom segmentu prevare su mnogo češće.

Alen Delić, stručnjak za kibernetičku sigurnost, ističe: „Imamo sve više prevara, sve više ukradenih novaca, danas se te brojke kreću u milijunima eura. Lažne stranice su sve bolje, komunikacija na hrvatskom je sve bolja.“

Zato je važno paziti gdje ostavljate podatke svoje kartice. Alen Delić savjetuje: „Moramo ići na one stranice koje su nam poznate, koje nam je netko preporučio ili eventualno, one koje imaju neke bolje recenzije. Ono što trebamo izbjegavati je pratiti promidžbe koje nam dolaze najčešće putem društvenih mreža. I najbitnije, ono što se često događa u posljednje vrijeme, ne otvarati nove kanale komunikacije, dakle ako kupujemo na jednoj mrežnoj stranici ne se prebacivati na WhatsApp, Viber ili nešto treće.“

Savjeti za sigurnu online kupnju

Je li stranica lažna ili ne, moguće je provjeriti na stranici Ministarstva gospodarstva "Certifaj". Preporuka je koristiti kartice za jednokratnu kupnju koje danas nudi gotovo svaka banka.

A najvažnije, pratiti stanje računa i u slučaju sumnjive transakcije, odmah obavijestiti banku.