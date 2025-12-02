Kum Srđana Mlađana se boji, gotovo je siguran da će ga ovaj ubiti

Potvrđena je optužnica protiv Srđana Mlađana, jednog od najopasnijih hrvatskih ubojica, koji je na sud stigao iz kaznionice u Lepoglavi praćen dugim cijevima. Mlađan se tereti da je tijekom izdržavanja zatvorske kazne od svog kuma, također zatvorenika, tražio da po izlasku na slobodu otme i ubije osobe koje su svjedočile protiv njega.

Optužnica potaknuta televizijskom emisijom

Novinar Andrija Jarak, koji je prije podizanja optužnice u sklopu dokumentarca "Dosje Jarak" razgovarao s Mlađanovim kumom, u RTL-u Danas istaknuo je kako nije uobičajeno da se optužnica protiv trostrukog ubojice podiže na temelju televizijskog intervjua. "To mi nekako sugerira da su istražitelji barem sedam puta pregledali svaku izjavu koju je u našoj emisiji dao krunski svjedok Željko Bjelić, Mlađanov kum, i da su usporedili to s dokazima koje i sami imaju", rekao je Jarak.

Dodao je kako se spominje "famozna bilježnica" s imenima koja je Bjelić naveo u emisiji, zbog čega nije iznenađen potvrdom optužnice. "Sumnjam da bi istražitelji tek tako podignuli optužnicu bez da nisu imali valjane dokaze", zaključio je.

Svjedok strahuje za život

Željko Bjelić, Mlađanov kum koji je u emisiji "Dosje Jarak" otkrio njegove planove, od prvog dana strahuje za vlastitu sigurnost. Jarak je prenio njegove riječi nakon potvrde optužnice: "Boji se za svoj život i da je gotovo siguran da će ga Srđan Mlađan preko svojih ljudi pokušati ubiti. Ili kad izađe iz zatvora ili sad za vrijeme odsluženja zatvorske kazne".

Nije tajna, dodao je, da Mlađan ima klub obožavatelja s kojima se redovito dopisuje. Unatoč strahu, Bjelić je pokazao građansku hrabrost istupivši javno, punim imenom i prezimenom, ne tražeći zaštitu identiteta.

Novo suđenje i moguća dugotrajnija kazna

Srđana Mlađana, koji trenutno služi kaznu od 29 godina, novo suđenje očekuje vjerojatno odmah nakon Nove godine. Tereti ga se za poticanje na teško ubojstvo, za što je predviđena kazna od deset i više godina zatvora. Prema hrvatskom Kaznenom zakonu, poticanje na ubojstvo izjednačeno je sa samim izvršenjem djela. Ova optužnica mogla bi znatno produljiti Mlađanov boravak u zatvoru, čiji se izlazak očekivao 2027. godine.