Kulturno ljeto u Gatima završava smijehom uz Trpimira Jurkića

Kulturno ljeto u Gatima, "Dani Ive Marjanovića" u organizaciji Kulturno umjetničke udruge Mosor-Gata zatvara se u subotu, 16. kolovoza, autorskom večeri Trpimira Jurkića, poznatoga glumca Hrvatskog narodnog kazališta Split.

On će premijerno, u subotu navečer s početkom u 20,30 sati, u veličanstvenom ambijentu kod crkve svetog Jure na Gradcu u Gatima, odigrati svoje autorsko djelo, sit-down parodiju “Zbrajanje štete”.

"Htio sam ovu najnoviju predstavu podijeliti s mojim dugogodišnjim prijateljima, sjesti, popričati i nasmijati se" rekao je u najavi predstave Trpimir Jurkić dodajući kako se "Zbrajanje štete" zbrajalo dvije godine.

Ulaz je besplatan, za posjetitelje će biti priređen i mali domjenak, a u slučaju lošeg vremena ( kiše i grmljavine ) predstava će biti odigrana u Domu kulture u Gatima.