Kultni obiteljski restoran i hotel u Kaštelima proslavio 25 godina rada. Pogledajte kako je bilo

Restoran i hotel specifični su radi svoje povijesti i lokacije

U subotu navečer u restoranu Baletna škola održala se nesvakidašnja fešta povodom 25 godina neprekinutog rada ovog omiljenog restorana i hotela. Uz vrhunski catering, grupu Iluzija, Sinišu Vucu i druge goste održao se prijem za dugogodišnje prijatelje, suradnike i goste, a riječ zahvale dali su Duje Perišin i Igor Omrčen.

Slavilo se do dugo u noć u "Baletnoj školi", unatoč lošem vremenu i u nadsvođenoj bašti ali i diljem restorana te u loži gdje je sve uzvanike zabavljala Grupa Iluzija, a kasnije i gost iznenađenja - Siniša Vuco. Večer je započela cateringom i prigodnom zdravicom, a nakon kratkog seta benda mikrofon su preuzeli su vlasnici objekta Duje Perišin i Igor Omrčen. Kratkom ali emotivnom porukom zahvalio se Duje svima na zajedničkom putovanju dugom 25 godina, i podijelio vrijedne poklone iznenađenja za troje članova osoblja koji su od samog početka zaposlenici i dio priče kultne kaštelanske "Baletne škole", piše portal grada Kaštela.

Kratko i na sebi svojstven način par riječi je rekao i Igor Omrčen, a ni pokretač cijele ove priče Toni Perišin -Tončika' s ostatkom obitelji Perišin nije propustio biti dio ove velike obljetnice. Kako Duje veli, ovo nije bio lak put. "25 godina smo u ovom poslu, prvo je Baletnu školu vodio otac Toni, a danas smo to ja i Igor. Puno je izazova u ugostiteljskom i hotelskom poslu, pogotovo u današnje vrijeme. Povrh toga ovo je obiteljski posao što donosi dodatne izazove. Ima nas puno, ali zajednički uspijevamo voditi posao već preko dva desetljeća."

baletna nn
Restoran i hotel specifični su radi svoje povijesti i lokacije, prepoznatljivo je to mjesto gdje je davno djelovala prva baletna škola u Dalmaciji. U čast tome ostavljeno je ime i imidž baletne škole koje daje čar i jedinstvenost ovoj lokaciji. A reputaciju mu daje vrhunska hrana i usluga, koja je kroz godine ostala na nivou i svakim zadovoljnim gostom nastavlja dokazivati kvalitetu usluge, predanost i stručnost osoblja ali i vodstva obitelji Perišin i Omrčen.

"Baletna škola" nudi mnogo tog za Kaštela i goste - restoranski objekt i lounge bar organiziraju sve vrste manifestacija i večera uz vrhunski menu, hotelski smještaj na usluzi je turistima, pohađateljima konferencija i u neposrednoj je blizini plaže, a u sklopu je i sami restoran te lounge bar. Prozračan ambijent, predivan pogled i stručno osoblje zaokružuju priču "Baletne škole", čineći ju čestom preporukom. Sigurni smo da će se to nastaviti i dugi niz godina, javlja portal grada Kaštela.

