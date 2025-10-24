Kultna serija uskoro se vraća na male ekrane: Poznata TV braća objavila zajedničku fotografiju

Glumac Frankie Muniz oduševio je obožavatelje kultne serije Malcolm u sredini podijelivši dirljivu fotografiju ponovnog okupljanja sa svojim televizijskim braćom, Justinom Berfieldom (Reese) i Christopherom Mastersonom (Francis). Fotografija je nastala posljednjeg dana snimanja nove, dugoiščekivane miniserije i odmah je pokrenula val nostalgije na društvenim mrežama, piše Index.

Prkosna objava unatoč zabrani

Bivša dječja zvijezda, danas profesionalni vozač trkaćih automobila, priznao je kako mu je rečeno da još ne objavljuje fotografiju, no jednostavno nije mogao suspregnuti uzbuđenje. Svoj je potez opravdao na simpatičan način, referirajući se na kultnu uvodnu pjesmu serije. "Rečeno mi je da ovo još ne objavljujem, ali onda sam se sjetio tematske pjesme", napisao je Muniz na Instagramu, aludirajući na stih: "You’re not the boss of me now." (Nisi mi ti šef sada).

View this post on Instagram A post shared by Frankie Muniz (@frankiemuniz4)

Povratak originalne postave

Četverodijelna miniserija, nazvana Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, trebala bi stići na platformu Disney+ tijekom 2026. godine. Radnja se nastavlja 25 godina nakon završetka originalne serije, a vraća se i glavna glumačka postava, uključujući Bryana Cranstona u ulozi oca Hala i Jane Kaczmarek kao majke Lois.

Iako Erik Per Sullivan neće ponoviti svoju ulogu najmlađeg brata Deweyja te je uloga dodijeljena drugom glumcu, Munizova objava svjedoči o snažnoj povezanosti glumačke ekipe i obećava kaotično, ali dirljivo obiteljsko okupljanje koje obožavatelji čekaju gotovo dva desetljeća.