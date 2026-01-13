Close Menu

Kujundžić predstavio Mostov prijedlog 6-satnog radnog vremena: Vrijeme je da Hrvatska omogući roditeljima balans između posla i obitelji

Kujundžić je upozorio na paradoks hrvatskog sustava koji deklarativno promiče obitelj, ali održava krut radni model koji roditelje kažnjava

Saborski zastupnik Mosta Ante Kujundžić predstavio je Mostov prijedlog zakonskih izmjena kojima se uvodi mogućnost dobrovoljnog 6-satnog radnog dana za roditelje djece do osme godine života, uz punu pravnu zaštitu radnika i rasterećenje poslodavaca.

Naglasio je da se ne radi o obvezi, nego o izboru te da rezultati rada nisu nužno povezani s duljinom radnog vremena. „Pitanje nije koliko sati provodimo na poslu, nego koliko smo stvarno učinkoviti. U brojnim sektorima kraće radno vrijeme daje iste ili bolje rezultate, uz manje stresa i manje bolovanja“, poručio je.

Kujundžić je upozorio na paradoks hrvatskog sustava koji deklarativno promiče obitelj, ali održava krut radni model koji roditelje kažnjava. „Roditelji danas ne rade od 8 do 16, nego od ranog jutra do večeri. Djeca odrastaju bez roditeljske prisutnosti, a to ima ozbiljne društvene posljedice“, rekao je, istaknuvši da je prisutni roditelj najsnažnija preventivna mjera.

Mostov prijedlog temelji se na izmjenama triju ključnih zakona kako bi se 6-satni radni dan jasno definirao, pravno zaštitio i učinio nediskriminirajućim oblikom rada. U Zakonu o radu, uz izmjene članka 61. koji uređuje puno i nepuno radno vrijeme, 6-satni radni dan definirao bi se kao poseban oblik rada s punom pravnom zaštitom, uz zabranu diskriminacije radnika u plaći, napredovanju i povratku na puno radno vrijeme, kao i uz zajamčenu povratnost kako roditelji ne bi trajno ispali s tržišta rada.

Istodobno se predlažu izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, prema kojima bi se radnicima koji rade šest sati dnevno, uz ugovor na neodređeno vrijeme i minimalni prag plaće, priznao puni mirovinski staž, dok bi razliku doprinosa preuzela država, čime se roditelji ne bi kažnjavali u mirovini zbog skrbi za dijete. Prijedlog uključuje i izmjene Zakona o doprinosima, kojima bi se redefinirale osnovice i stope doprinosa te dodatno rasteretili poslodavci koji omogućuju 6-satni radni dan, uz porezne poticaje privatnom sektoru.

Podsjetio je da je u Hrvatskoj svakodnevno oko 60.000 ljudi na bolovanju, od čega velik dio dugotrajno, te da iskustva Švedske, Nizozemske i Njemačke pokazuju pad bolovanja i stabilnu produktivnost uz kraće radno vrijeme. „Dio sredstava koje danas trošimo na posljedice iscrpljenosti može se usmjeriti u pametnu, preventivnu obiteljsku politiku“, rekao je.

Most predlaže da država prva pokaže smjer kroz pilot-projekte u javnom sektoru. „Ne kažnjavamo rad, nego nagrađujemo odgovorne poslodavce i prisutne roditelje. Ne namećemo ništa privatnicima, ali država mora pokazati da stoji iza onoga što zagovara“, poručio je Kujundžić, zaključivši da 6-satni radni dan mora postati pravno zaštićena opcija, a prisutni roditelj strateški interes Republike Hrvatske.

kujundzic most 1
