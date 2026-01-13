Kujundžić predstavio Mostov prijedlog 6-satnog radnog vremena: Vrijeme je da Hrvatska omogući roditeljima balans između posla i obitelji

Saborski zastupnik Mosta Ante Kujundžić predstavio je Mostov prijedlog zakonskih izmjena kojima se uvodi mogućnost dobrovoljnog 6-satnog radnog dana za roditelje djece do osme godine života, uz punu pravnu zaštitu radnika i rasterećenje poslodavaca.

Naglasio je da se ne radi o obvezi, nego o izboru te da rezultati rada nisu nužno povezani s duljinom radnog vremena. „Pitanje nije koliko sati provodimo na poslu, nego koliko smo stvarno učinkoviti. U brojnim sektorima kraće radno vrijeme daje iste ili bolje rezultate, uz manje stresa i manje bolovanja“, poručio je.

Kujundžić je upozorio na paradoks hrvatskog sustava koji deklarativno promiče obitelj, ali održava krut radni model koji roditelje kažnjava. „Roditelji danas ne rade od 8 do 16, nego od ranog jutra do večeri. Djeca odrastaju bez roditeljske prisutnosti, a to ima ozbiljne društvene posljedice“, rekao je, istaknuvši da je prisutni roditelj najsnažnija preventivna mjera.

Mostov prijedlog temelji se na izmjenama triju ključnih zakona kako bi se 6-satni radni dan jasno definirao, pravno zaštitio i učinio nediskriminirajućim oblikom rada. U Zakonu o radu, uz izmjene članka 61. koji uređuje puno i nepuno radno vrijeme, 6-satni radni dan definirao bi se kao poseban oblik rada s punom pravnom zaštitom, uz zabranu diskriminacije radnika u plaći, napredovanju i povratku na puno radno vrijeme, kao i uz zajamčenu povratnost kako roditelji ne bi trajno ispali s tržišta rada.

Istodobno se predlažu izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, prema kojima bi se radnicima koji rade šest sati dnevno, uz ugovor na neodređeno vrijeme i minimalni prag plaće, priznao puni mirovinski staž, dok bi razliku doprinosa preuzela država, čime se roditelji ne bi kažnjavali u mirovini zbog skrbi za dijete. Prijedlog uključuje i izmjene Zakona o doprinosima, kojima bi se redefinirale osnovice i stope doprinosa te dodatno rasteretili poslodavci koji omogućuju 6-satni radni dan, uz porezne poticaje privatnom sektoru.

Podsjetio je da je u Hrvatskoj svakodnevno oko 60.000 ljudi na bolovanju, od čega velik dio dugotrajno, te da iskustva Švedske, Nizozemske i Njemačke pokazuju pad bolovanja i stabilnu produktivnost uz kraće radno vrijeme. „Dio sredstava koje danas trošimo na posljedice iscrpljenosti može se usmjeriti u pametnu, preventivnu obiteljsku politiku“, rekao je.

Most predlaže da država prva pokaže smjer kroz pilot-projekte u javnom sektoru. „Ne kažnjavamo rad, nego nagrađujemo odgovorne poslodavce i prisutne roditelje. Ne namećemo ništa privatnicima, ali država mora pokazati da stoji iza onoga što zagovara“, poručio je Kujundžić, zaključivši da 6-satni radni dan mora postati pravno zaštićena opcija, a prisutni roditelj strateški interes Republike Hrvatske.