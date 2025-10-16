Kuhate tjesteninu ili rižu? Ovako ćete spriječiti da voda prekipi

Svatko tko provodi vrijeme u kuhinji zna koliko frustrirajuće može biti kad voda iz lonca prokipi i zaprlja cijeli štednjak. I dok mnogi misle da se to jednostavno ne može izbjeći, internet je ponovno ponudio jednostavno rješenje – i to zahvaljujući jednom starom bakinim triku.

Na Instagram profilu @dailyoriginalvids podijeljeno je rješenje koje potječe od bake autorice objave: dovoljno je premazati rub lonca maslacem.

“Moja baka bi uvijek obložila rubove lonca maslacem kako bi spriječila kipljenje u kuhinji”, stoji u objavi koja je brzo postala viralna.

Autorica s portala The Kitchn odlučila je isprobati savjet i ostala iznenađena – voda za tjesteninu nije prokipjela, a sve je ostalo uredno i čisto. Maslac se djelomično otopio, ali je spriječio stvaranje pjene koja obično prelazi rub lonca.

Kako bi bila sigurna, trik je ponovila i pri kuhanju pira, i rezultat je bio isti – ni kap nije završila na štednjaku.

Zaključak?

Bakin trik s maslacem doista djeluje. Malo maslaca na rubu lonca može uštedjeti puno vremena, živaca i čišćenja – i još jednom potvrditi da su najbolji savjeti često oni najjednostavniji.